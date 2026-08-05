أربيل تحتضن معرض الكتاب الدولي بنسخته الـ 18 أكتوبر المقبل

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أربيل(كوردستان24)- من المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الثامنة عشرة لمعرض أربيل الدولي للكتاب في شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم من العام الجاري، والذي تنظمه مؤسسة المدى للثقافة والفنون بالتعاون مع حكومة إقليم كوردستان.

وفي تصريح خاص لـكوردستان24، أكد مدير معرض أربيل الدولي للكتاب، إيهاب القيسي، أن هذه الدورة ستنطلق في الحادي والعشرين من شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم، وتستمر لغاية الحادي والثلاثين من الشهر ذاته، وستحتضنها قاعة معرض أربيل الدولي.

وأشار القيسي إلى أن المعرض، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 400 دار نشر كوردية وعربية وأجنبية، سيتضمن برنامجاً حافلاً بالفعاليات والنشاطات الثقافية والندوات الأدبية، فضلاً عن استضافة شخصيات ثقافية بارزة من خارج البلاد.

ويأتي هذا الموعد الجديد بعد أن تعذر إقامة المعرض في شهر أبريل/نيسان الماضي نتيجة التوترات الإقليمية التي اندلعت في نهاية شهر فبراير/شباط المنصرم، والتي تسببت في توقف الملاحة الجوية في منطقة الشرق الأوسط لعدة أشهر.

ويعد معرض أربيل الدولي للكتاب من أبرز التظاهرات الثقافية التي تستضيفها قاعات معرض أربيل الدولي سنوياً، ويمثل فرصة هامة للقراء والمتابعين للاطلاع على أحدث إصدارات الكتب والمنشورات من مختلف أنحاء العالم.