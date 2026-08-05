الأمن الوطني العراقي يطيح بـ "قرصان إلكتروني" تسبب بقطع الإنترنت عن 6 آلاف مستخدم بالموصل

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أربيل (كوردستان24)- أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على متهم نفذ هجمات إلكترونية استهدفت إحدى الشركات المزودة لخدمات الإنترنت في محافظة نينوى، مما تسبب بتوقف الخدمة عن نحو 6 آلاف مستخدم في مدينة الموصل.

وذكر بيان صادر عن الجهاز أن العملية نُفذت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تلتها إجراءات تتبع وتحليل فني متخصصة أفضت إلى الكشف عن الهوية الرقمية للمتهم المسؤول عن الهجمة السيبرانية.

ابتزاز وتهديد للسلم المجتمعي

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم كان يهدف من خلال الهجمة الإلكترونية إلى إثارة البلبلة داخل الموصل وابتزاز المشتركين ومزودي الخدمة، بما يشكل تهديداً للسلم المجتمعي، إلا أن السرعة الفنية والاستخبارية لمفارز أمن نينوى أسهمت في إحباط المخطط وقطع الطريق أمام تحقيق مآربه.

وأضاف البيان أنه بعد استحصال الموافقات القضائية وفق أحكام المادة (362) من قانون العقوبات العراقي، وبإشراف مباشر من رئيس محكمة استئناف نينوى، نفذ الفريق التكتيكي التابع لمديرية أمن نينوى عملية أمنية خاطفة أسفرت عن اعتقال المتهم واقتياده لإكمال الإجراءات القانونية بحقه.