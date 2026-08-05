المساواة والديمقراطية يوقع رسمياً مشروع قانون "إطار عملية السلام" في البرلمان التركي

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أربيل (كوردستان24)- وقع حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Party) في البرلمان التركي، اليوم الأربعاء 5 آب/أغسطس 2026، رسمياً على مشروع قانون "إطار عملية السلام"، المعروف باسم "مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والوحدة الاجتماعية".

وجرت مراسم التوقيع بحضور وفد قيادي رفيع المستوى من الحزب يتقدمه الرئيسان المشتركان، تولاي حاتم أوغلو وتونجر باقرهان، إلى جانب رؤساء الكتل البرلمانية، الهيئة الإدارية، والمتحدثين باسم مجلس المرأة، وأعضاء "وفد إمرالي" ولجنة السلام والعدالة، مما يعكس الجدية الكبيرة للحزب في تسوية القضية الكوردية عبر الطرق السياسية والبرلمانية.

12مادة لنقل الملف إلى العمل السياسي

ويتألف مشروع القانون المعنون بـ "القانون الإطاري" من 12 مادة قانونية، ويستهدف بالدرجة الأولى نقل القضية الكوردية في تركيا من ساحة الصراع المسلح والمواجهات إلى الفضاء السياسي والدستوري والقانوني الشفاف.

وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم (AKP) وحزب الحركة القومية (MHP) قد وقّعا رسمياً على المسودة ذاتها في وقت سابق، إلى جانب إعلان زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي وقيادات سياسية بارزة تأييدهم المباشر للمبادرة.

ومن المرتقب طرح مشروع القانون للتصويت النهائي داخل الجمعية الوطنية الكبرى (البرلمان التركي) خلال الأيام القادمة، حيث يُتوقع أن يشكل إقراره بداية لمرحلة سياسية وتاريخية جديدة في تركيا.