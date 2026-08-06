طقس العراق.. استمرار موجة الحر ودرجات حرارة تلامس الـ50

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن توقعات حالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة، مؤكدة استمرار الارتفاع في درجات الحرارة في عموم البلاد حتى مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضح بيان للهيئة أن طقس يومي الجمعة والسبت سيكون صحواً مع استقرار في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية. ومن المتوقع أن تسجل المحافظات الجنوبية (البصرة، ميسان، وذي قار) أعلى معدلات الحرارة بـ 49 درجة مئوية، تليها محافظات الفرات الأوسط بـ 48 درجة، فيما تسجل العاصمة بغداد 47 درجة مئوية.

وبحسب البيان، فإن طقس يوم الأحد سيشهد ظهور بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، بينما يطرأ ارتفاع طفيف إضافي في درجات الحرارة يوم الاثنين المقبل ليشمل عموم مناطق البلاد، مع بقاء الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية.