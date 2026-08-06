استثمار دهوك: المشاريع الممنوحة تجاوزت 10 مليارات دولار

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أربيل (كوردستان24)- يتوقع المدير العام للاستثمار في محافظة دهوك منح أكثر من 50 رخصة استثمارية جديدة خلال العام الحالي، مؤكداً تقديم حكومة إقليم كوردستان حزمة من التسهيلات المباشرة لتشجيع رأس المال الخاص وتوفير فرص العمل.

وقال المدير العام للاستثمار في دهوك، د. هەڤال صديق أكريي، في تصريح لـ "كوردستان 24"، إنه منذ إقرار قانون الاستثمار عام 2006 وحتى الآن، جرى منح التراخيص لـ 365 مشروعاً استثمارياً بحدود المحافظة، مشيراً إلى أن التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة الإقليم شهدت وحدها الترخيص لـ 159 مشروعاً.

مشاريع متنوعة وقفزة في التراخيص

وأوضح آكريي أن العام الماضي شهد منح 40 رخصة استثمارية، مع توقعات بتجاوز سقف الـ 50 رخصة بحلول نهاية العام الجاري. ولفت إلى أن المشاريع المرخصة تتوزع على قطاعات استراتيجية متعددة شملت الزراعة، السكن، السياحة، والصناعة.

ولفت مدير الاستثمار إلى تطبيق قرار يقضي بإعفاء كافة المستثمرين الذين يختارون إقامة مشاريعهم في المناطق والأقضية الأقل نمواً من رسوم وأجور الخدمات، وذلك لتحفيز التنمية المتوازنة بكافة مناطق المحافظة.

استثمارات بتكلفة 10 مليارات دولار

وتجاوزت القيمة المالية الإجمالية للمشاريع الاستثمارية المُرخصة في دهوك منذ عام 2006 حاجز الـ 10 مليارات دولار أمريكي؛ حيث نقلت هذه المشاريع الواقع الاقتصادي والعمراني بالمدينة إلى مراحل متقدمة.

وتركز حكومة إقليم كوردستان من خلال هذه التسهيلات على تقوية البنية التحتية الاقتصادية وتوفير آلاف فرص العمل للشباب والخريجين في دهوك والإقليم.