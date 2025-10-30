مەسرور بارزانی: پشتێنەی سەوزایی کاریگەریی زۆری لەسەر کەشوهەوای هەولێر دەبێت

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 30ـی تشرینی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە ڕێوڕەسمی چاندنی یەکەم دار لە پرۆژەی پشتێنەی سەوزایی هەولێر؛ لە گوتارێکدا ڕایگەیاند "پڕۆژەکە کاریگەریی یەکجار زۆری لەسەر کەشوهەوای هەولێر دەبێت، لە لایەکەوە وەرگرتن و هەڵمژینی دوانەئۆکسیدی کاربۆن و دواتر گەڕاندنەوەی ئۆکسجین بۆ شاری هەولێر و دەوروبەری، دەکرێت ژینگەیەکی تەندروستر و هەوایەکی پاکتر و ژیانێکی باشتر پێشکەشی هاووڵاتییان بکات."

نوێ دەکرێتەوە..