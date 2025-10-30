گەڕانەوەی ئەمەریکا بۆ بنکەی باگرام بووەتە مۆتەکە بۆ ئێران

پێش کاتژمێرێک

ئەندامێکی لیژنەی ئاسایشی نەتەوەیی لە پەرلەمانی ئێران، هۆشداریی دەربارەی هەوڵەکانی ئەمەریکا بۆ دووبارە وەرگرتنەوەی بنکەی ئاسمانیی باگرام لە ئەفغانستان، دەدات.

پێنجشەممە، 30 تشرینی یەکەم 2025، فیدا حوسێن مالیکی، ئەندامی لیژنەی ئاسایشی نەتەوەیی لە پەرلەمانی ئێران، بە ڕۆژنامەی 'ئیتڵاعات'ی گوت: ئامادەیی ئەمەریکا لە ناوچەکەدا بە هەر هۆیەک بێت، دەبێتە مایەی قەیران و ناسەقامگیریی و هەڕەشەیەکی جددی بۆ وڵاتانی وەک ئێران، چین، ڕووسیا، پاکستان و تورکیا.

حوسێن مالیکی، لە درێژەی قسەکانیدا دەڵێت: سیاسەتی دەرەوەی ترەمپ، بۆ دروستکردنی قەیران لە ناوچەکەدا بە ئاشکرا دیارە. ئەمەریکا بۆ سەپاندنی هەژموونی خۆی لە ناوچەکەدا، هەوڵی دروستکردنی قەیران و کێشە دەدات؛ بۆیە دووبارەی گەڕانەوەی ئەمەریکا بۆ ئەفغانستان، ڕووبەڕووی کاردانەوەی وڵاتانی ناوچەکە دەبێتەوە.

ئەو ئەندامەی لیژنەی ئاسایشی نەتەوەیی، گوتیشی: تا ئێستا تاڵیبان ئامادە نەبووە ئەو بنکەیە ڕادەستی ئەمەریکا بکات؛ لەوەش ناچێت ئامادەی کارێکی ئاوها بێت. سەرباری ئەوە ئەگەر ئەمەریکا دووبارە بگەڕێتەوە ئەو بنکە ئاسمانییەی ئەفغانستان، ئەوە دەبێتە هەڕەشەیەکی جددی بۆ سەر ئێران، چین و ڕووسیا بەتایبەتی.

پەرلەمانتارەکەی ئێران، جەختی لەوە کردووتەوە "ئەمەریکا دەیەوێت بە گەڕانەوە بۆ باگرام، پێگەیەکی سەربازیی ستراتیژی بەرانبەر ئێران وەک دوژمنی سەرسەختی ئەمەریکا، چین وەک هێزێکی سیاسی و ئابووریی گەورە و ڕووسیا وەک دوژمنی دێرینی ئەمەریکا، دروست بکات. دیارە ئەو هەنگاوە لە داهاتوودا هاوپەیمانییەتییەکی بەهێز لە نێوان ئەو سێ وڵاتە بەرانبەر ئەمەریکا پێک د‌ەهێنێت."

ئەندامی لیژنەی ئاسایشی نەتەوەیی، لە کۆتایی قسەکانیدا دەڵێت: هەرجۆرە گەڕانەوەیەکی سەربازیی ئەمەریکا بۆ بنکەی باگرام، نەک تەنیا هەڕەشەیە بۆ ئاسایشی ئەفغانستان، بەڵکو سەقامگیریی سەرجەم ناوچەکە دەخاتە مەترسییەوە. بە واتایەکی تر، گەڕانەوەی ئەمەریکا بۆ باگرام، واتە زیندوکردنەوەی سیاسەتی داگیرکارانەی ئەمەریکا لە ئەفغانستاندا، دیارە گەلی ئەفغان ئەوە قبووڵ ناکات و وڵاتانی ناوچەکەش لە بەرانبەر ئەو هەنگاوەدا بێلایەن نابن.