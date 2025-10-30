سەرۆکی حکوومەت: ئامادەین هاوکاریی عێراق بکەین ئەگەر ئەوانیش مەبەستیان خزمەتکردن بێت

پێش کاتژمێرێک

سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی جەخت لە بەردەوامبوونی پڕۆژە خزمەتگوزارییەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەکاتەوە و دەڵێت "ئامادەین هاوکاریی عێراق بکەین ئەگەر ئەوانیش مەبەستیان خزمەتکردن بێت."

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 30ـی تشرینی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، یەکەم داری لە پرۆژەی پشتێنەی سەوزایی هەولێر چاند و دواتر لە لێدوانێکی ڕۆژنامەوانیدا وەڵامی ژمارەیەک پرسیاری ڕۆژنامەنووسانی دایەوە.

گرنگی پڕۆژەی پشتێنەی سەوزایی هەولێر

سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی پڕۆژەکەی وەک پڕۆژەیەکی "ناوازە و گەورەی ژینگەپارێزی" لەسەر ئاستی کوردستان و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و تەنانەت جیهانیش وەسف کرد و دووپاتی کردەوە، کاریگەرییەکی زۆر باش و ئەرێنی لەسەر کەشوهەوا دەبێت و ژینگەیەکی پاکتر و تەندروستتر بۆ هاووڵاتییان دابین دەکات.

جگە لە سوودە ژینگەییەکان، مەسرور بارزانی ئاماژەی بە لایەنە ئابوورییەکانی پڕۆژەکە کرد و ڕوونیکردەوە، ئەو دارانەی دەچێنرێن، بەرهەمدار دەبن، "ئەمەش دەتوانێت ببێتە هۆکارێک بۆ پەرەپێدانی کەرتی کشتوکاڵی، دابینکردنی سوودێکی زیاتر بۆ خەڵکی ناوچەکە، و دروستکردنی هەلی کاری نوێ."

لە وەڵامی پرسیارێکدا سەبارەت بە بەردەوامبوونی پڕۆژەکانی ئاوەدانی لە هەرێمی کوردستان، سەرۆکی حکوومەت جەختیکردەوە: "بەردەوام دەبین، ئینشەڵا، لە خزمەتکردن."

سوودوەرگرتن لە ئەزموونی سەرکەوتووی هەرێمی کوردستان

سەبارەت بە پەیوەندییەکان لەگەڵ حکوومەتی فیدراڵی عێراق و ئەگەری هاوکاری، مەسرور بارزانی گوتی: "ئێمە هەمیشە ئامادەیی خۆمان دەربڕیوە بۆ ئەوەی بتوانین یارمەتی هەموو عێراق بدەین." هەروەها ئاماژەی بەوەدا کە سەرکەوتنەکانی هەرێمی کوردستان، بەتایبەت لە دابینکردنی کارەبا و وزە، دەتوانن وەک نموونەیەک خزمەت بکەن بۆ ئەوەی "کاری باش پێشکەشی هاووڵاتییان بکرێت" ئەگەر دڵسۆزانە کار بکرێت.

بارزانی دووپاتیکردەوە، حکوومەتی هەرێم ئامادەیە هاوکاری حکوومەتی فیدراڵی عێراق بکات ئەگەر ئەوانیش مەبەستیان خزمەتکردن بێت.