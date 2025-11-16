کەشناسیی هەرێم: باران بەردەوام دەبێت
بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسیی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، کەشى پێشبینیکراوى 48 کاتژمێرى داهاتووی بڵاوکردەوە و ڕایگەیاند، ئەم شەپۆلە بارانەی ڕووى لە ناوچەکەمان کردووە بۆ ئەمڕۆش بەردەوامى دەبێت.
کەشناسیی هەرێم ڕایگەیاند، پێشبینی دەکرێت ئەمڕۆ یەکشەممە، 16-11-2025، ئاسمان هەورى تەواو بێت، ئەم شەپۆلە بارانەشی ڕووى لە ناوچەکەمان کردووە بەردەوامى دەبێت، هەندێ کاتیش لە ناوچە جیاجیاکان باران بەشێوەی پچڕ پچڕ دەبێت، بەڵام لە ناوچە شاخاوییەکان ئاستى دابارین زیاتر دەبێت.
ڕوونیشی کردەوە، لە دواى نیوەڕۆ ئاستى باران زیاتر دەبێت لەسەر بەشێک لە سنوورى باشوورى پارێزگاى هەولێر و پارێزگاى کەرکووک و هەروەها بەشێک لە ئیدارەى گەرمیان، لە کاتى باران بارین ئەگەرى هەورە تریشقەش هەیە، لە شەودا کاریگەرىی ئەم شەپۆلە کۆتاى دێت.
هەروەها پلەکانی گەرما بەگشتی 1 تا 2 پلەی سیلیزی نزم دەبنەوە بەڵام لەناوچە شاخاویەکان 2 تا 3 پلە بەراورد بە تۆمارکراوەکانی دوێنێ نزم دەبنەوە.
کەشناسیی هەرێم ئاماژەی بەوەشکرد، پێشبینی دەکرێت سبەى دووشەممە، 17-11-2025، لە کاتەکانى بەرەبەیان ئەگەرى دروست بوونى تەم هەیە، لەسەر زۆربەى ناوچە شاخاوییەکان، پاشان ئاسمان دەگۆڕێت بۆ ساماڵ و پەلە هەور و کاریگەرىی شەپۆلى باران بارین کۆتاى دێت لەسەر ناوچەکەمان، هەروەها پلەکانی گەرماش نزمتر دەبنەوە بەراورد بە تۆمارکراوەکانی ئەمڕۆ.
بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بە پلەی سیلیزی
هەولێر : 21 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 17 پلەی سیلیزی
دهۆک : 17 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 17 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 20 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 19 پلەی سیلیزی
سۆران : / 18پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 9 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 22 پلەی سیلیزی
ڕێژەی بارانبارینی 24 کاتژمێری ڕابردوو