وەزارەتی پەروەردە بڕیارێکی نوێی لەبارەی نمرەی بابەتی هونەری پۆلی نۆیەمی بنەڕەتی دەرکرد

پێش دوو کاتژمێر

ئەمڕۆ چوارشەممە، 7ـی کانوونی دووەمی 2026، وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە ڕێگەی بەڕێوەبەرایەتی گشتیی ئەزموونەکان و ساڵنامەی خوێندن، ڕێنماییەکی نوێی ئاراستەی سەرجەم بەڕێوەبەرایەتییە گشتییەکانی پەروەردە لە پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکان کردووە سەبارەت بە چۆنیەتی هەژمارکردنی نمرەی بابەتی هونەر بۆ پۆلی نۆیەمی بنەڕەتی.

بەگوێرەی نووسراوەکە کە واژۆی "نورەددین عوسمان سەعید" بەڕێوەبەری گشتیی ئەزموونەکانی لەسەرە، بڕیاردراوە بۆ ساڵی خوێندنی (2025-2026):

1- لە وەرزی یەکەمدا، نمرەی بابەتی هونەر بۆ قوتابیانی پۆلی نۆیەمی بنەڕەتی لە سیستەمی (ئێ-پەروەردە) تۆمار ناکرێت.

2- لە وەرزی دووەمدا، ئەم بابەتە لە سەرجەم قوتابخانە حکوومی و ناحکوومییەکان دەخوێندرێت و نمرەکانیان لە سیستەم تۆمار دەکرێت.

3- نمرەی وەرزی دووەم لە سیستەمی (ئێ-پەروەردە) وەک نمرەی وەرزی یەکەمیش هەژمار دەکرێت، ئەمەش بە مەبەستی ئاسانکاری و ڕێکخستنی نمرەکان لە بەڕێوەبەرایەتی ئەزموونەکان.

لە کۆتایی نووسراوەکەدا جەختکراوەتەوە کە پێویستە سەرجەم قوتابخانەکان پابەندی ئەم بڕیارە بن و لە وەرزی دووەمدا بابەتی هونەر بخوێنن و نمرەکانی بۆ قوتابیان تۆمار بکەن.