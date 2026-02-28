وەزارەتی پەروەردە و خوێندنی باڵا چوار رۆژ پشوویان راگەیاند

پێش 9 خولەک

ئەمڕۆ شەممە، 28ـی شوباتی 2026، هەردوو وەزارەتەکانی پەروەردە و خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی حکوومەتی هەرێمی کوردستان چوار رۆژ پشوویان راگەیاند.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، لەپێناو بەرژەوەندی گشتیی و پاراستنی سەلامەتی مامۆستایان و قوتابیان و خوێندکاران، لە یەکشەممە 1-3-2026، تا چوارشەممە 4-3-2026، لە گشت ناوەندەکانی خوێندنی وەزارەتی پەروەردە و وەزارەتی خوێندنی باڵاو توێژینەوەی زانستی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ، حکوومی و ناحکوومی و تایبەت و نێودەوڵەتیەکانیش پشوو دەبێت.