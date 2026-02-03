مانگی رابردوو زیاتر لە 41 هەزار کەس لە زیندانەکانی عێراق ئازادکراون
ئەنجوومەنی باڵای دادوەری عێراق رایگەیاند، لە مانگی کانوونی دووەمی 2026، زیاتر لە 41 هەزار کەس لە زیندانەکان ئازادکراون.
ئەمرۆ سێشەممە، 3ـی شوباتی 2026، ئەنجوومەنی باڵای دادوەری عێراق راگەیەندراوێکی بڵاوکردەوە و تێیدا هاتووە، لە چوارچێوەی هەمواری یاسای لێبوردنی گشتی ژمارە (27)ـی ساڵی 2016، لە مانگی رابردوو 41 هەزار و 364 کەس لە زیندان و ناوەدنەکانی دەستبەسەرکردن ئازادکراون.
ئەنجوومەنی باڵای دادوەری عێراق ئاماژەی بەوەشکرد، ژمارەی ئەو کەسانەی تۆمەتبارن و فەرمانی دەستگیرکردن یان بانگهێشتکردنیان بۆ دەرچووە، وە ئەوانەی بە کەفالەت و ئەوانەی بە غیابی سزا دراون، 166 هەزار و 283 کەس بووە.
لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، “کۆی گشتی ئەو بڕە پارەیەی کە وەرگیراوەتەوە 87 ملیار و 416 ملیۆن و 572 هەزار و 75 دینار بووە، هاوکات کۆی گشتی ئەو بڕە پارەیەی بە دۆلار وەرگیراوەتەوە 34 ملیۆن و 387 هەزار و 58 دۆلار و 44 سەنت بووە.