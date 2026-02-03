مانگی رابردوو زیاتر لە 41 هەزار کەس لە زیندانەکانی عێراق ئازادکراون

2026-02-03 15:30

ئەنجوومەنی باڵای دادوەری عێراق رایگەیاند، لە مانگی کانوونی دووەمی 2026، زیاتر لە 41 هەزار کەس لە زیندانەکان ئازادکراون.

ئەمرۆ سێشەممە، 3ـی شوباتی 2026، ئەنجوومەنی باڵای دادوەری عێراق راگەیەندراوێکی بڵاوکردەوە و تێیدا هاتووە، لە چوارچێوەی هەمواری یاسای لێبوردنی گشتی ژمارە (27)ـی ساڵی 2016، لە مانگی رابردوو 41 هەزار و 364 کەس لە زیندان و ناوەدنەکانی دەستبەسەرکردن ئازادکراون.

ئەنجوومەنی باڵای دادوەری عێراق ئاماژەی بەوەشکرد، ژمارەی ئەو کەسانەی تۆمەتبارن و فەرمانی دەستگیرکردن یان بانگهێشتکردنیان بۆ دەرچووە، وە ئەوانەی بە کەفالەت و ئەوانەی بە غیابی سزا دراون، 166 هەزار و 283 کەس بووە.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، “کۆی گشتی ئەو بڕە پارەیەی کە وەرگیراوەتەوە 87 ملیار و 416 ملیۆن و 572 هەزار و 75 دینار بووە، هاوکات کۆی گشتی ئەو بڕە پارەیەی بە دۆلار وەرگیراوەتەوە 34 ملیۆن و 387 هەزار و 58 دۆلار و 44 سەنت بووە.