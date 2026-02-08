گشتی

کەشناسی هەرێم: باران بەردەوام دەبێت

کوردستان کەشوهەوا

بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسیی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، کەشى پێشبینیکراوى 48 کاتژمێرى داهاتووی بڵاوکردەوە و رایگەیاند، باران بەردەوام دەبێت.

کەشناسیی هەرێمی کوردستان پێشبینی کەشی ئەمڕ یەکشەممە، 8ـ-2-2026ـی بڵاوکردەوە و رایگەیاند، کاریگەری ئەو شەپۆلە بارانەی رووی لە ناوچەکەمان کردووە بەردەوام دەبێت، هەروەها کاریگەری تەم زیاتر دەبێت بە تایبەت لە ناوچە شاخاوییەکان. پێشبینی بەفر بارینێکی کەمیش لەسەر لووتکەی شاخە بەرزەکان و ناوچە سنوورییەکان دەکرێت. 

بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بۆ ئەمڕۆ بە پلەی سیلیزی 

هەولێر : 12 پلەی سیلیزی 

پیرمام : 9  پلەی سیلیزی

سۆران : 8 پلەی سیلیزی 

حاجی ئۆمەران :  4 پلەی سیلیزی   

سلێمانی :  9 پلەی سیلیزی

چەمچەماڵ :  11 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 11 پلەی سیلیزی 

دهۆک : 12 پلەی سیلیزی

 زاخۆ : 13 پلەی سیلیزی 

ئاکرێ : 10  پلەی سیلیزی

بەرێوەبەرایەتییەکە پێشبینییەکانی کەشی سبەی دووشەممە، 9-2-2026ـی بڵاوکردەوە و دەڵێت، کاریگەری شەپۆڵی باران لەسەر ناوچەکەمان زیاد دەکات، کەشی ناوچەکەمان هەور دەبێت و باران لە سەر تەواوی ناوچەکەمان دەبارێت، رێژەی دابارین لە سنووری ئیدارەی (سۆران و راپەڕین و زاخۆ) زیاتر دەبێت و هەندێ کات لێزمە باران دەبێت، سەنتەری پارێزگای دهۆکیش ئەگەری باران بارینی بە لێزمەی هەیە، ئاماژەی بەوەشدا، لە سەنتەری پارێزگای هەولێر سلێمانی کەرکووک هەڵەبجە باران لەسەر خۆ و نمە بارانی پچڕ پچڕ دەبێت، لە هەندێ کاتیش ئەگەری هەورە تریشقە و بەفر لەسەر ناوچە سنوورییە شاخاوییەکان هەیە. زۆرترین رێژەی باران لە (ئاکرێ، مێرگەسوور، بجیل، سیدەکان و پیران دەبێت کە پێشبینی دەکرێت لە سەرووی 40 ملم بێت .

بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بە پلەی سیلیزی

هەولێر : 13 پلەی سیلیزی 

پیرمام : 10  پلەی سیلیزی

سۆران : 10 پلەی سیلیزی 

حاجی ئۆمەران :  5 پلەی سیلیزی   

سلێمانی :  11 پلەی سیلیزی

چەمچەماڵ :  12 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 13 پلەی سیلیزی 

دهۆک : 11 پلەی سیلیزی

 زاخۆ : 12 پلەی سیلیزی 

ئاکرێ : 12  پلەی سیلیزی

 

 

 
