پێش 41 خولەک

گوتەبێژی وەزارەتی دادی عێراق، جەختی لەوە کردەوە، کە پەیوەندی و هەماهەنگییەکی پتەویان لەگەڵ حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەیە. هاوکات دەڵێت: کۆی گشتیی ژمارەی زیندانییە گواستراوەکان بۆ عێراق گەیشتووەتە زیاتر لە پێنج هەزار و 700 زیندانی.

چوارشەممە، 18ـی شوباتی 2026، ئەحمەد لعێبی، گوتەبێژی وەزارەتی دادی عێراق، لە میانەی بەشداریی لە بەرنامەی باسی رۆژی کوردستان24ـدا گوتی: پرۆسەی گواستنەوەی زیندانییانی رێکخراوی داعش بۆ عێراق گەیشتووەتە قۆناغی کۆتایی.

هاوکات ئاماژەی بەوە دا، کە سێ رۆژ لەمەوبەر، کۆتا کاروانی زیندانییانی داعش گەیشتوونەتەوە عێراق، بەمەش کۆی گشتیی ژمارەی زیندانییە گواستراوەکان گەیشتووەتە زیاتر لە پێنج هەزار و 700 زیندانی.

سەبارەت بە ناسنامەی چەکدارەکان، لعێبی روونی کردەوە، کە بەپێی ئامارەکان، هەڵگرانی رەگەزنامەی سووری لە پلەی یەکەم و هەڵگرانی رەگەزنامەی عێراقی لە پلەی دووەمی زیندانییە گواستراوەکان دێن.

لە بەشێکی دیکەی لێدوانەکەیدا، گوتەبێژی وەزارەتی دادی عێراق جەختی لە بوونی پەیوەندی و هەماهەنگیی پتەو لەگەڵ حکوومەتی هەرێمی کوردستان کردەوە.

هەینی، 13ـی شوباتی 2026، ئەنجوومەنی باڵای دادوەریی عێراق، لە راگەیەنراوێکدا رایگەیاندبوو، پرۆسەی گوساتنەوەی زیندانییانی داعش بۆ عێراق بە تەواوی کۆتایی هاتووە.

ئەنجوومەنەکە لە راگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە دابوو، کۆی گشتی ئەو زیندانییە داعشانەی کە لە سووریاوە گواستراونەتەوە بۆ عێراق، ژمارەیان گەیشتووەتە پێنج هەزار و 704 کەس، کە هەڵگری رەگەزنامەی 61 وڵاتی جیاوازن.