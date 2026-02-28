عێراقچی: لە پێناو بەرگریکردن لە خۆمان هێرش دەکەینە سەر بنکە سەربازییەکانی ئەمریکا لە ناوچەکە
وەزیری دەرەوەی ئێران دەڵێت: ئێمه له پێناو بەرگریکردن لە خۆمان هێرش دەکەینە سەر بنکە سەربازییەکانی ئەمریکا لە ناوچەکە.
باسی لەوەش کرد، زۆرینەی بەرپرسەکانمان سەلامەتن و زیندوون، لەوانەیە چەند فەرماندەیەکمان لە دەستدا بێت.
گوتیشی: ئێمە هیچ خواستێکمان نییە هێرش بکەیەن سەر وڵاتان، تەنیا هێرش دەکەینە سەر بنکە سەربازییەکانی ئەمریکا لە وڵاتەکانی ناوچەکە.
هاوکات پشتڕاستی کردەوە، کە رێبەری باڵای ئێران و سەرۆک کۆماری وڵاتەکە زیندوون.
نوێ دەکرێتەوە.