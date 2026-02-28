عێراقچی: لە پێناو بەرگریکردن لە خۆمان هێرش دەکەینە سەر بنکە سەربازییەکانی ئەمریکا لە ناوچەکە

پێش 22 خولەک

وەزیری دەرەوەی ئێران دەڵێت: ئێمه له پێناو بەرگریکردن لە خۆمان هێرش دەکەینە سەر بنکە سەربازییەکانی ئەمریکا لە ناوچەکە.

باسی لەوەش کرد، زۆرینەی بەرپرسەکانمان سەلامەتن و زیندوون، لەوانەیە چەند فەرماندەیەکمان لە دەستدا بێت.

گوتیشی: ئێمە هیچ خواستێکمان نییە هێرش بکەیەن سەر وڵاتان، تەنیا هێرش دەکەینە سەر بنکە سەربازییەکانی ئەمریکا لە وڵاتەکانی ناوچەکە.

هاوکات پشتڕاستی کردەوە، کە رێبەری باڵای ئێران و سەرۆک کۆماری وڵاتەکە زیندوون.

نوێ دەکرێتەوە.