حزبوڵڵای لوبنان: ئێران بەم هێرشانە بەهێزتر دەبێت و وەڵامی دوژمنانیش بە شکست کۆتایی دێت

پێش کاتژمێرێک

حزبوڵڵای لوبنان، هێرشە هاوبەشەکەی ئەمریکا و ئیسرائیلی بۆ سەر ئێران سەرکۆنە کرد و بە "دەستدرێژییەکی ستەمکارانە" ناوی برد، هاوکات جەختی کردەوە کە ئەم هێرشانە ناتوانن ئیرادەی تاران بۆ پەرەپێدانی تواناکانی بشکێنن.

شەممە، 28ـی شوباتی 2026، حزبوڵڵای لوبنان لە راگەیەنراوێکدا هەڵوێستی فەرمیی خۆی راگەیاند و بە توندی سەرکۆنەی ئەو هێرشە "ستەمکارانە"ی کرد کە دوای چەندین مانگ لە هەڕەشە، کرایە سەر ئێران.

لە راگەیەنراوەکەدا هاتووە: "ئەم دەستدرێژییە نوێیە، پێشێلکارییەکی زەقی یاسای نێودەوڵەتی و پەیماننامەی نەتەوە یەکگرتووەکانە، درێژەپێدەری ئەو سیاسەتە لووتبەرزانەیەیە کە ئیدارەی ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ تێکدانی سەقامگیریی ناوچەکە پەیڕەوی دەکەن."

حزبوڵڵا ئاماژەی بەوەش داوە، دوای شکستی "جەنگی 12 رۆژە"، ئامانجی دوژمنان روون بووەتەوە کە کێشەیان بەرنامەی ئەتۆمی نییە، بەڵکو رەتکردنەوەی بوونی دەوڵەتێکی بەهێزە لە ناوچەکەدا کە خاوەنی بڕیاری سەربەخۆ بێت.

حزبوڵڵا دڵنیایی داوە کە ئێران بەم هێرشانە بەهێزتر دەبێت و وەڵامی دوژمنان بە شکست کۆتایی دێت، داواشی لە گەلانی ناوچەکە کردووە لە بەرانبەر ئەم پیلانانەدا بێدەنگ نەبن. هاوکات جەختی کردەوە کە ئەم هێرشانە ناتوانن ئیرادەی تاران بۆ پەرەپێدانی تواناکانی بشکێنن.

بەیانیی ئەمڕۆ شەممە، 28ـی شوباتی 2026، ئەمریکا و ئیسرائیل هێرشی ئاسمانییان بۆ سەر ئێران دەست پێکرد و لە ئەنجامدا چەند سەرکردەیەکی وڵاتەکە کوژران.

لە بەرانبەردا ئێران هەر زوو وەڵامی ئەو هێرشانەی دایەوە و وێڕای هەڵدانی ژمارەیەک مووشەک بەرەو ئیسرائیل، چەندین بنکە و بارەگا سەربازییەکانی ئەمریکای لە وڵاتەکانی ناوچەکەدا کردە ئامانج.