لە عێراق موقتەدا سەدر سێ رۆژ ماتەمینی راگەیاند

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ یەکشەممە، 1ـی ئاداری 2026، موقتەدا سەدر رێبەری رەوتی سەدر، لە عیراق سێ رۆژ ماتەمینی راگەیاند.

نوسینگەی سەید موقتەدا سەدر لە بەیاننامەیەکی فەرمیدا کە ئەمڕۆ 1ـی ئاداری 2026، بڵاوکراوەتەوە، سەرەخۆشی خۆی ئاراستەی جیهانی ئیسلامی کرد بەبۆنەی کوژرانی سەید عەلی خامنەیی ڕیبەری کۆماری ئیسلامی ئێران.

لە بەیاننامەکەدا هاتووە: "بەوپەڕی خەم و پەژارەوە، سەرەخۆشی لە تەواوی جیهانی ئیسلامی دەکەین بۆ کوژرانی رێبەریکۆماری ئیسلامی ئێران، زانای عابید و موجاهیدی خۆڕاگر سەید خامنەیی."

لە کۆتایی بەیاننامەکەدا، موقتەدا سەدر بە شێوەیەکی فەرمی بۆ ماوەی سێ ڕۆژ ماتەمینی گشتی لە سەرتاسەری عێراقدا راگەیاند.

میدیای فەرمی ئێران، بەرەبەیانی ئەمڕۆ یەکشەممە 1ـی ئاداری 2026، بە فەرمی هەواڵی کوژرانی ئایەتوڵڵا عەلی خامنەیی، رێبەری کۆماری ئیسلامی ئێرانی لە ئەنجامی هێرشێکی هاوبەشی ئەمریکا و ئیسرائیلدا ڕاگەیاند.

هاوکات ئاژانسی "فارس"ی ئێرانی لە زانیارییەکی بەپەلەدا ئاشکرای کرد، کە خامنەیی لەناو نووسینگەکەی خۆیدا لە تاران کوژراوە.

هەروەها حکوومەتی ئێران ماوەی 40 رۆژ ماتەمینی گشتی لە سەرتاسەری وڵات راگەیاند. هاوکات بڕیاردرا بە راگەیاندنی 7 رۆژ پشووی فەرمی و سەرتاسەری لە سەرجەم دامودەزگاکانی دەوڵەتدا.

میدیای فەرمی ئێران لە پەیامێکدا هۆشداری دا و رایگەیاند: کوژرانی خامنەیی بێ وەڵام نابێت و تۆڵەیەکی سەخت چاوەڕوانی ئەنجامدەرانی دەکات.

لە لایەکی دیکەوە، ئەنجوومەنی ئاسایشی نەتەوەیی ئێران لە راگەیەندراوێکدا جەختی کردەوە، کە ئەم رووداوە نابێتە هۆی پاشەکشە، بەڵکوو دەستپێکی راپەڕینێکی گەورە و مێژوویی دەبێت لە ناوچەکەدا.

سوپای پاسدارانیش لەو بارەوە ئاماژەی داوە، تۆڵە لە بکوژانی خامنەیی دەکەینەوە و بە پێداگرییەوە کاروانی خامنەیی تەواو دەکەین