سەرایا ئەولیا دەم بەرپرسیاریەتی خۆی لەهێرشی سەر فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر راگەیاند

لە راگەیاندراوێکدا سەرایا ئەولیا دەم بەرپرسیاریەتی خۆی لە هێرشی سەر فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێری گرتە ئەستۆ و رایگەیاند؛ بۆ بەجێگەیاندنی ئەرکی ئایینیمان و لەپێناو پشتیوانیکردن لە کۆماری ئیسلامی ئێران لە بەرامبەر دەستدرێژییەکانی ئیسرائیل و ئەمریکا، و وەک جەختکردنەوەیەک لەسەر بەرگریمان لە سەروەریی خاکی عێراق؛

موجاهیدە ئازاکانمان ئەمڕۆ، یەکشەممە 1ـی ئاداری 2026، ئۆپەراسیۆنێکی سەربازیی ئەنجامدا. لەم ئۆپەراسیۆنەدا، لە رێگەی درۆنێکەوە، بنکەکانی سوپای ئەمریکا لە هەولێر و فڕۆکەخانەی هەولێر کرانە ئامانج.

بەرەبەیانی رۆژی شەممە، 28ـی شوباتی 2026، ئیسرائیل و ئەمریکا بە هاوبەشی هێرشیان کردە سەر خاکی ئێران و چەندین شاری ئەم وڵاتەیان بۆردومان کرد. بەڵام تاوەکو ئێستا هیچ زیانێکی مرۆیی و ماددی ئاشکرا نەکراوە.