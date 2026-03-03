سوپای پاسداران بنکەیەکی ئەمریکای لە بەحرەین وێران کرد و ئیسرائیلیش بەیروتی بۆردومان کرد

پێش 20 خولەک

بەرەبەیانی ئەمڕۆ سێشەممە، 3ـی ئاداری 2026، ناوچەی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست گۆڕانکارییەکی سەربازیی دراماتیکی و مەترسیداری بەخۆیەوە بینی. لەکاتێکدا سوپای پاسدارانی ئێران هێرشێکی بەرفراوانی کردە سەر بنکەیەکی ستراتیژیی سوپای ئەمریکا لە بەحرەین، هاوکات سوپای ئیسرائیلیش هێرشە ئاسمانییەکانی بۆ سەر پایتەختی لوبنان چڕتر کردەوە.

بەگوێرەی راپۆرتێکی ئاژانسی هەواڵی "تەسنیم"، هێزە دەریاییەکانی سوپای پاسدارانی ئێران، بەرەبەیانی ئەمڕۆ هێرشیان کردووەتە سەر بنکەی ئاسمانی "شێخ عیسا"ی سەر بە ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە بەحرەین.

سوپای پاسداران ئاشکرای کرد، هێرشەکە لە رێگەی 20 درۆن و 3 مووشەکی بالیستییەوە ئەنجامدراوە. هەروەها "توانراوە باڵەخانەی سەرەکی فەرماندەیی و ستافی بنکەکە بەتەواوی وێران بکرێت و بەهۆی کاریگەریی تەقینەوەکانەوە ئاگرێکی گەورە لە کۆگاکانی سووتەمەنی بنکە سەربازییەکەدا کەوتووەتەوە."

هاوکات لەگەڵ ئەم هێرشانەی ئێران، فڕۆکە جەنگییەکانی ئیسرائیل هێرشێکی ئاسمانییان کردە سەر گەڕەکێکی باشووری شاری بەیروت و بەتایبەتی ناوچەی "حەرێت حریک"یان کردە ئامانج، کە ناوچەیەکی ستراتیژی و گرنگی لوبنانە.