سوودانی: رێگە نادەین ئاسمان و خاکمان بۆ ململانێکان بەکار بهێنرێت

"تەنیا دەوڵەت مافی بڕیاردانی جەنگ و ئاشتی هەیە"

پێش 54 خولەک

سەرۆکوەزیرانی عێراق، هەڵوێستی فەرمیی حکوومەتەکەی بەرانبەر بە ئاڵۆزییەکانی ناوچەکە راگەیاند و جەختی کردەوە کە بڕیاری جەنگ و ئاشتی تەنیا لە دەسەڵاتی دەوڵەتدایە. هاوکات لەگەڵ ئامادەکارییەکان بۆ ئەگەری داخستنی گەرووی هورمز، حکوومەت دەسەڵاتی بەڕێوەبردنی قەیرانەکەی بە وەزارەتی نەوت سپارد.

سێشەممە، 3ـی ئاداری 2026، محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆکوەزیرانی عێراق، لە میانەی سەرپەرشتیکردنی کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی وەزیراندا، جەختی کردەوە کە "تەنیا دەوڵەت و دامەزراوە دەستوورییەکانی مافی بڕیاردانیان هەیە لەسەر پرسەکانی جەنگ و ئاشتیدا."

سوودانی هۆشداریی دایە هەر لایەنێک کە هەوڵ بدات عێراق بەرەو نێو ئاگر و ململانێکان رابکێشێت و رایگەیاند: "حکوومەت بە توندی و بە هەموو هێزییەوە رووبەڕووی هەر هەوڵێک دەبێتەوە کە ئامانجی تێوەگلاندنی عێراق بێت لە ململانێکاندا، چونکە بەرژەوەندییە باڵاکانی گەلی عێراق لە سەرووی هەموو شتێکەوەن."

سەرۆکوەزیرانی عێراق، پابەندبوونی حکوومەتەکەی بە پاراستنی سەروەریی وڵات دووپات کردەوە و ئاماژەی بەوە دا کە رێگە نادرێت ئاسمان، خاک و ئاوەکانی عێراق بکرێنە گۆڕەپان یان ڕێڕەوێک بۆ ململانێیە هەرێمییەکان.

لەبارەی ئاسایشی ناوخۆشەوە، سوودانی روونی کردەوە:،"هێزە چەکدارەکانی عێراق بە هەموو پێکهاتە و جۆرەکانیانەوە، پابەندن بە ئەرکە یاساییەکانیان لە پاراستنی موڵکی گشتی و تایبەت، هەروەها دابینکردنی پاراستنی تەواو بۆ باڵیۆزخانە و نێردە دیپلۆماسییەکان لە وڵاتدا."

لەسەر ئاستی ئابووری و وەک ئامادەکارییەک بۆ مەترسییەکانی داهاتوو، ئەنجوومەنی وەزیران بڕیارێکی دەرکرد. بە گوێرەی بڕیارەکە، دەسەڵاتی تەواو بە وەزارەتی نەوت دراوە بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ هەر قەیرانێکی پێشبینیکراو لە پرۆسەی هەناردەکردنی نەوتی خاو و بەرهەمە نەوتییەکان، کە رەنگە بەهۆی ئەگەری داخستنی "گەرووی هورمز"ـەوە دروست ببێت.

سەرۆکوەزیران رێنمایی توندی داوە بە لایەنە پەیوەندیدارەکان بۆ چاودێریکردنی بازاڕ و دابینکردنی پێداویستییەکانی ئاسایشی خۆراک، هەروەها رێگریکردن لە هەر هەوڵێک بۆ قۆستنەوەی دۆخی هەنووکەیی بە مەبەستی بەرزکردنەوەی نرخەکان.

هاوکات سوودانی، داوای لە هێزە سیاسییە نیشتمانییەکان کرد کە گوتاری سیاسییان یەکبخەن و رووبەڕووی شەڕی دەروونی و پڕوپاگەندە ببنەوە.

ئاماژەی بەوەش دا کە عێراق، لە پێگەی سەرۆکایەتیکردنی لوتکەی عەرەبییەوە، هەوڵی چڕ دەدات بۆ هەماهەنگیی هەڵوێستەکان بە ئامانجی سەقامگیری و راگرتنی پێکدادانە سەربازییەکان لە ناوچەکەدا.