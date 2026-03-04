پوتن: دۆخی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست نرخی وزە لە جیهاندا بەرزدەکاتەوە

پێش کاتژمێرێک

سەرۆکی رووسیا، رایگەیاند، پەرەسەندنی ئاڵۆزییەکانی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست کاریگەری راستەوخۆی لەسەر تێچووی وزە لە سەرتاسەری جیهاندا هەیە.

چوارشەممە 4ـی ئاداری 2026، ڤلادیمیر پوتن سەرۆکی رووسیا، رایگەیاند، بەرزبوونەوەی نرخی گازی لە وڵاتانی یەکێتیی ئەوروپا لە ئەنجامی سیاسەتی هەڵەی چەندین ساڵەی دەسەڵاتدارانی ئەوروپاوە بووە، گوتیشی: "ئەو دۆخەی ئەمڕۆ لە بازاڕەکانی ئەوروپادا دەگوزەرێت، پەیوەندی بە بەرژەوەندی گەلانی ئەو وڵاتانەوە نییە، بەڵکو دەرەنجامی بڕیارە نادروستەکانیانە لە کەرتی وزەدا."

سەبارەت بە پەیوەندییە بازرگانییەکان، سەرۆکی رووسیا ئاماژەی بەوە دا، وڵاتەکەی بەردەوام دەبێت لە کارکردن لەگەڵ ئەو هاوبەشانەی کە جێگەی متمانەن، وەک وڵاتانی سلۆڤاکیا و هەنگاریا.

پوتن گوتویەتی: "ئێمە بەردەوام دەبین لە دابینکردنی نەوت و گاز بۆیان، بەو مەرجەی سەرکردایەتی ئەو وڵاتانە لەسەر هەمان سیاسەتی ئێستایان بەردەوام بن و وەک هاوبەشێکی جێگەی متمانە بمێننەوە."

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، ڤلادیمیر پوتن هێرشکردنە سەر کەشتییەکی گواستنەوەی گازی رووسی لە دەریای سپی ناوەڕاست بە کارێکی تیرۆریستی لەقەڵەم دا، بەبێ ئەوەی وردەکاری زیاتر دەربارەی لایەنی ئەنجامدەر یان کاتی هێرشەکە بخاتە روو.

ئەم قسانەی ڤلادیمیر پوتن سەرۆکی رووسیا، لە کاتێکدایە جەنگی نێوان ئێران، ئیسرائیل و ئەمریکا پێنج رۆژە بەردەوامە، هاوکات بە هۆی جەنگەکەوە گەرووی هورمز کە یەکێکە لە گرنگترین رێگاکانی گواستنەوەی وزە بۆ بازاڕەکانی جیهان داخراوە، ئەمەش کاریگەری بەرچاوی هەبووە لەسەر بەرزبوونەوەی نرخی نەوت و گاز لە بازاڕە جیهانییەکاندا.