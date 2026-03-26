ئومێد خۆشناو: تەنیا ئەمساڵ 575 ملم باران لە سەنتەری شاری هەولێر باریوە

پارێزگاری هەولێر ئاماژە بەوە دەکات، تیمەکانی شارەوانی و بەرگریی شارستانی لە ئێشگری دان، بۆ ئەوەی لە کاتی روودانی هەر رووداوێک هاوکاری هاووڵاتییان بکەن و هەروەها لە ماوەی کاتژمێری رابردوو 50 ملم باران لە شاری هەولێر باریوە.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 26ـی ئاداری 2026، ئومێد خۆشناو پارێزگاری هەولێر لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا رایگەیاند: شەپۆلێکی باران بارین تەواوی هەرێمی کوردستانی گرتووتەوە و تاوەکو کاتژمێر چواری ئێوارە تەنیا لە سەنتەری شاری هەولێر 575 ملم باران باریوە، لە کاتێکدا ساڵی رابردوو لەم کاتەدا 107 ملم باران باریبوو، بەهۆی ئەو رێککارانەی گیراونەتەبەر مەترسییەکانی لافاو بەراورد بە ساڵانی رابردوو زۆر کەمتربووە.

هەروەها ئاماژەی بەوە دا، لە ساڵانی رابردوو سەنتەری شاری هەولێر، 10 بۆ 15 ملم بوو و لە ماوەی کاتژمێرێکدا لافاو دروستدەبوو، بەڵام تەنیا لە ماوەی 24 کاتژمێری رابردوو 50 ملم باران لە شاری هەولێر باریوە، تەنیا لە شوێنێکی کەم ئاستەنگی هاتوچۆ دروستبووە، بەڵام نەبووەتەوە هۆی دروستبوونی لافاو و زیان گەیاندن بە هاووڵاتییان.

پارێزگاری هەولێر گوتیشی: بەگوێرەی پێشبینییەکانی کەشناسی لە کاتژمێر شەش ئێوارەی ئەمڕۆ تاوەکو شەشی بەیانی بارانی بە لێزمە دەبارێت، بۆیە داوا لە شۆفێران دەکەین ئەگەر کاری زۆر پێویستیان نەبێت لە ماڵەکانیان بمێنەوە.

ئومێد خۆشناو باسی لەوەش کرد، زۆربەی ئەو پۆندانەی لە سنووری هەولێر دروستکراون سەررێژبوونە و بەنداوەکانیش ئاوێکی زۆریان گڵداوەتەوە، ئەو پۆند و بەنداوانە جیا لەوە هۆکارێک بوونە بۆ دروستنەبوونی لافاو، بوونەتە هۆی گڵدانەوەی ئاوێکی زۆر و بە فیڕۆنەچوونی ئاو،هەروەها سوپاسی تەواوی دامەزراوەکانی حکوومەت و سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی کرد، لە ماوەی رابردوو هەر پرۆژەیەک لە هەولێر پێشنیاز کرابیت رەمەزاندیان لەسەر داوە، بەتایبەتی پۆند و بەنداوەکان و هەروەها دروستکردنی ژمارەیەک 100دان کیلۆمەتر لە کەندە سرووشتییەکان و فراوانکردن و نۆژەنکردنەوەی کۆڕنیشی هەولێر، دەیان پرۆژەی لوولەیی و سندووقی ئەمانە هەمووی هۆکارن بۆ کەمبوونەوەی لافاو لە هەولێر.