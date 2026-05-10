ئیمارات تێکشاندنی دوو درۆنی ئێرانی راگەیاند

وەزارەتی بەرگری ئیمارات، رۆژی یەکشەممە، تێکشاندنی دوو درۆنی راگەیاند کە لە لایەن ئێرانەوە رەوانە کرابوون.

یەکشەممە 10ـی ئایاری 2026، وەزارەتی بەرگری ئیمارات لە بەیاننامەیەکدا رایگەیاند، سیستەمەکانی بەرگری ئاسمانی ئیمارات سەرکەوتوو بوون لە تێکشاندنی دوو درۆن کە لە ئێرانەوە ئاراستە کرابوون".

هەروەها ئاماژەی بەوە کردووە، "لە سەرەتای ئەم هێرشەکانی ئێرانەوە، بەرگری ئاسمانی ئیمارات رووبەڕووی 551 مووشەکی بالیستی، 29 مووشەکی کرووز و 2265 درۆن بووەتەوە".

وەزارەتی بەرگری روونیکردەوە،"بە هۆی هێرشەکانەوە کۆی گشتی بریندارەکان گەیشتووەتە 230 کەس، ئاماژەی بەوەشکردووە، بریندارەکان چەندین رەگەزنامەی جیاوازیان تێدایە، لەوانە: ئیماراتی، میسری، سوودانی، ئەسیوپی، فلیپینی، پاکستانی، ئێرانی، هیندی، بەنگلادیشی، سریلانکی، ئازەربایجانی، یەمەنی، ئۆگاندی، ئەریتیری، لوبنانی، ئەفغانی، بەحرەینی، قەمەری، تورکی، عێراقی، نیپاڵی، نێجیری، عومانی، ئوردنی، فەڵەستینی، غانی، ئەندۆنیزی، سویدی، تونسی، مەغریبی و رووسی".