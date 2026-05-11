بەریتانیا سزای بەسەر 12 کەس و دامەزراوەی سەر بە ئێراندا سەپاند

پێش 46 خولەک

حکوومەتی بەریتانیا زنجیرەیەک سزای نوێی بەسەر گرووپ و کەسایەتییەکانی سەر بە ئێراندا سەپاند، بە تۆمەتی پلاندانان بۆ هێرشی تیرۆریستی و دابینکردنی خزمەتگوزاری دارایی بۆ تێکدانی سەقامگیریی وڵاتەکە. هاوکات لەندەن ئاستی هۆشداریی تیرۆری لە وڵاتەکەیدا بۆ پلەی دووەمی هەرە بەرز بەرزکردەوە.

رۆژی دووشەممە 11ی ئایاری 2026، حکوومەتی بەریتانیا رایگەیاند، 12 کەس و دامەزراوەی خستووەتە لیستی سزاکانەوە کە پەیوەندییان بە کۆماری ئیسلامیی ئێرانەوە هەیە. ئەم هەنگاوە دوای کۆکردنەوەی بەڵگە لەسەر تێوەگلانی ئەو لایەنانە لە چالاکیی دوژمنکارانە و هەوڵدان بۆ تێکدانی ئاسایشی بەریتانیا و وڵاتانی تری جیهان دێت.

دیارترین ئامانجی ئەم سزایانە، ئەندامان و هاوبەشانی ئەو تۆڕەیە کە حکوومەتی بەریتانیا بە "تۆڕی تاوانکاریی" وەسفی کردووە. بەپێی راگەیەندراوە فەرمییەکە، ئەم تۆڕە لەلایەن ئێرانەوە پشتگیری دەکرێت و تێوەگلاوە لە هەڕەشەکردن، پلاندانان و ئەنجامدانی هێرش دژی کەسایەتی و بەرژەوەندییەکان لە ناو خاکی بەریتانیا و دەرەوەشدا.

جگە لە تۆڕە تاوانکارییەکە، سزاکان چەندین نووسینگەی ئاڵوگۆڕی دراو و کاراکتەری داراییان گرتووەتەوە. حکوومەتی بەریتانیا دەڵێت ئەم دامەزراوانە یارمەتی ئێرانیان داوە بۆ تێپەڕاندنی سزاکان و گواستنەوەی پارە بۆ گرووپە تێکدەرەکان.

بەگوێرەی راگەیەندراوەکە، سزاکان بریتین لە؛ بلۆککردنی هەموو سەرمایە و داراییەکانیان، قەدەغەکردنی گەشتکردن بۆ بەریتانیا و رێگری لە ئەنجامدانی هەر جۆرە کارێکی بازرگانی و کارگێڕی.

ئەم بڕیارە دوای ئەوە دێت کە مانگی رابردوو پۆلیسی بەریتانیا لێکۆڵینەوەی لە زنجیرەیەک هێرشی "ئاگرکەوتنەوەی بەئەنقەست" کرد کە ناوەندە جووەکانی لە لەندەن کردبووە ئامانج. گومان دەکرێت تاران یان گرووپە بریکارەکانی لە پشت ئەو هێرشانەوە بووبن، ئەمەش وایکرد دەزگای دژە تیرۆر هۆشداری توند بدات.

بەهۆی ئەم پێشهاتانەوە، بەریتانیا ئاستی مەترسیی تیرۆری لە وڵاتەکەیدا بۆ پلەی مەترسیدار (Severe)** بەرزکردەوە، کە ئەمە دووەم بەرزترین ئاستی هۆشدارییە. پۆلیس و وەزیرانی بەریتانیا هۆشدارییان داوە کە ئەگەری هێرشی تیرۆریستی بەهۆی دەستوەردانی وڵاتانی بێگانەوە، بەتایبەت ئێران، زۆر زیادی کردووە.

سەرەڕای ئەم بەڵگانە، ئێران چەندین جار تێوەگلانی خۆی لە هەر جۆرە پیلانگێڕییەک لە ناو خاکی بەریتانیا رەت کردووەتەوە، بەڵام لەندەن جەخت دەکاتەوە کە رێوشوێنی توندتر دەگرێتە بەر بۆ پاراستنی هاووڵاتییانی.