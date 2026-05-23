هادی عامری: حەشدی شەعبی هەڵناوەشێتەوە

ئەمینداری گشتیی رێکخراوی بەدر، دوای کۆبوونەوەی لەگەڵ مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان، جەختی لەسەر بەهێزکردنی پەیوەندییەکانی نێوان هەولێر و بەغدا کردەوە و رایگەیاند کە کار دەکەن بۆ رێگریکردن لە دووبارەبوونەوەی هێرشەکان بۆ سەر هەرێمی کوردستان.

شەممە، 23ـی ئایاری 2026، هادی عامری، ئەمینداری گشتیی رێکخراوی بەدر، لە لێدوانێکدا بۆ رۆژنامەنووسان ئاماژەی بەوە کرد، لەگەڵ مەسرور بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، باسیان لە چۆنیەتی پاڵپشتیکردنی حکوومەتی نوێی عێراق کردووە بۆ تێپەڕاندنی ئاڵنگارییە سەختەکان. گوتیشی: "هەوڵەکانمان بەردەوامن بۆ کاراکردنەوەی پەرلەمانی عێراق دوای پشووەکانی جەژن، تاوەکو پرۆسەی سیاسی بە ئاراستە دروستەکەیدا بڕوات."

سەبارەت بە هەڵوەشاندنەوەی حەشدی شەعبی، ئەمینداری گشتیی رێکخراوی بەدر بە توندی ئەو دەنگۆیانەی رەتکردەوە و گوتی: "حەشدی شەعبی دەستەیەکی یاساییە و بە یاسای پەرلەمان و فەتوای مەرجەعییت پێکهێنراوە؛ هەڵوەشاندنەوەی ئەم دەستەیە خەونێکە و هەرگیز نابێتە راستی."

هادی عامری سەرکۆنەی ئەو هێرشانەی کرد کە دەکرێنە سەر هەرێمی کوردستان و ئاشکرای کرد: "قسەمان لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان کردووە بۆ ئەوەی ئەو هێرشانە کۆتاییان بێت و چیتر دووبارە نەبنەوە."

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، عامری ئاماژەی بەوە دا، سەردانەکەی مەسرور بارزانی بۆ بەغدا هەنگاوێکی گرنگە بۆ دروستکردنی لێکتێگەیشتنی زیاتر. هاوکات نیگەرانی خۆی لە خراپیی دۆخی ئابووری دەربڕی و رایگەیاند، کە راگرتنی هەناردەی نەوت زیانی گەورەی بە ئابووریی عێراق بە گشتی گەیاندووە.