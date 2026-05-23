موسەنا سامەڕایی: بەردەوامی پەیوەندییەکانمان لەگەڵ هەرێمی کوردستان گرنگە بۆ داهاتووی وڵات

لە چوارچێوەی سەردانە فەرمییەکەیدا بۆ بەغدا، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە لایەن بەرپرسانی باڵای حکوومەتی فیدراڵەوە بە گەرمی پێشوازی لێکرا.

شەممە 23ـی ئایاری 2026، موسەننا سامەڕایی، سەرۆکی هاوپەیمانیی عەزم، لە بەغدا پێشوازیی لە مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و شاندی یاوەری کرد و رایگەیاند: "بەخێرهاتنی سەرۆک وەزیرانی هەرێم دەکەین بۆ بەغدا و زۆر بەخێر بێن، پشتیوان بە خودا، ئەم پەیوەندییە دووقۆڵییەمان دەبێتە هۆی خزمەتکردنی زیاتری وڵات".

موسەننا سامەڕایی بەوەش کرد، ئەم سەردانە و ئەم نزیکبوونەوەیە دەبێتە مایەی بەهێزکردنی حکوومەتی ئێستای عێراق بە سەرۆکایەتی عەلی زەیدی و گوتیشی: "هیوادارین لە قۆناغەکانی داهاتوودا پێکەوە و بە هەماهەنگییەکی تەواو کار بکەین بۆ ئەوەی باشترین خزمەتگوزاری پێشکەشی وڵات و هاووڵاتییان بکەین و پێکەوە دەستکەوتی گەورە بۆ خەڵک بەدەست بهێنین".

سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان بە سەردانێکی فەرمی گەیشتە بەغدا و لەگەڵ سەرۆکوەزیرانی عێراق و ژمارەیەک بەرپرسی دیکە کۆبونەوە، ئامانجی سەردانەکە بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی نێوان هەردوو حکوومەتە لەسەر بنەمای دەستوور، هاوکات گفتوگۆکردن لەسەر پرسی تەواوکردنی کابینەی نوێی وڵاتەکە و دوایین پەرەسەندنەکان لەخۆ دەگرێت.

دوای کۆبونەوەکە هاوپەیمانی عەزم راگەیەندراوێکی بڵاوکردەوە و رایگەیاند، لە کۆبوونەوەکەدا دوایین پێشهاتەکانی گۆڕەپانی سیاسیی عێراق و کۆمەڵێک دۆسیەی جێی بایەخی هاوبەشی نێوان بەغدا و هەولێر خرانە روو و تاوتوێ کران.

هەر لە کۆبوونەوەکەدا، سەرۆکی هاوپەیمانیی عەزم جەختی لەسەر پێویستیی تەواوکردنی کابینەی حکوومەت لەسەر بنەمای شایستە هەڵبژاردنەکان و شایستە سیاسی و نیشتمانییەکان کردەوە.

هاوکات، پێداگریی لەسەر گرنگی پتەوکردنی هەماهەنگی و لێکتێگەیشتنی نێوان هێزە سیاسییەکان لە قۆناغی هەستیاری ئێستا کرد، بە جۆرێک کە پاڵپشت بێت بۆ سەقامگیریی گشتیی وڵات و رێکخستنی کاری دامەزراوەکانی دەوڵەت.

سەبارەت بە پەیوەندییەکانی هەرێم و حکوومەتی فیدراڵیش، هەردوو لا هاوڕابوون لەسەر گرنگیی بەردەوامبوونی دیالۆگی نێوان هەردوو لا، بە مەبەستی دۆزینەوەی چارەی ریشەیی بۆ پرسە هاوبەشەکان لە چوارچێوەی بنەما و رێکارە دەستوورییەکاندا.

لە بەشێکی دیکەی کۆبوونەوەکەدا، وەک ئەوەی لە راگەیەنراوەکەدا هاتووە، تیشک خرایە سەر گرنگیی پشتیوانیکردنی حکوومەتی نوێ و ئامادەکارییەکان بۆ جێبەجێکردنی پێداویستییەکانی قۆناغی داهاتوو. هەروەها، بە گرنگییەوە باس لە بەشداریی کارای سەرجەم هێزە نیشتمانییەکان کرا لە پێناو پاڵپشتیکردنی سەقامگیریی سیاسی و پاراستنی هاوسەنگییە نیشتمانییەکان، بەو ئاراستەیەی کە خزمەت بە بەرژەوەندیی باڵای عێراق و تەواوی پێکهاتەکانی بکات.