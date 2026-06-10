سەرۆک بارزانی پێشوازی لە زەڵمای خەلیلزاد دەکات

پێش کاتژمێرێک

سەرۆک بارزانی و باڵیۆزی پێشووتری ئەمریکا لە عێراق، بیروڕایان لەبارەی گۆڕانکاری و بارودۆخی ناوچەکە و ئەگەر و هەڕەشەکانی بەردەم عێراق و ناوچەکە ئاڵوگۆڕ کرد.

ئەمڕۆ چوارشەممە 10ـی حوزەیرانی 2026، بارەگای بارزانی رایگەیاندووە، سەرۆک بارزانی پێشوازی لە دیپلۆماتکاری ئەمەریکی و باڵیۆزی پێشووتری ئەمەریکا لە عێراق زەڵمای خەلیلزاد کرد.

هەروەها ئاماژە بەوەکراوە، لە دیدارەکەدا هەردوولا بیروڕایان لەبارەی گۆڕانکاری و بارودۆخی ناوچەکە و ئەگەر و هەڕەشەکانی بەردەم عێراق و ناوچەکە ئاڵوگۆڕ کرد.