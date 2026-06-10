ئەردۆغان: هێرشەکانی ئیسرائیل هەڕەشەن بۆ سەر ئاسایشی تورکیا

پێش کاتژمێرێک

سەرۆککۆماری تورکیا هۆشدارییەکی توند دەداتە ئیسرائیل و رایدەگەیەنێت، هێرشەکانی ناتانیاهۆ بۆ سەر سووریا و لوبنان گەیشتووەتە ئاستێک کە هەڕەشە لە ئاسایشی تورکیا دەکات. ئاماژەی بەوەش کرد، بێدەنگیی ئێستای جیهان لە ئاست ئەو هێرشانە، دووبارەکردنەوەی کارەساتەکەی سەردەمی هیتلەرە.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 10ـی حوزەیرانی 2026، رەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆککۆماری تورکیا جەختی کردەوە، دیمەشق و بەیرووت وەک دوو شاری برای ئیستانبوڵ دەپارێزن و رێگە بە هیچ هێرشێک دژی برایانمان نادەن. هۆشداریشی دا هەر دەستدرێژییەک بۆ سەر مافەکانی تورکیا و تورکەکانی قوبرس بکرێت، بە وەڵامێکی زۆر توند رووبەڕوو دەبێتەوە.

سەرۆککۆماری تورکیا ئیسرائیلی تۆمەتبار کرد بە ئەنجامدانی خوێناویترین جینۆسایدی مێژوو و تێکدانی ئارامیی ناوچەکە لە رێگەی هێرشکردنە سەر ئێران و داگیرکردنی لوبنان. گوتیشی: "ناتانیاهۆ و تاقمە بکوژەکەی بەدوای وەهمی خاکی بەڵێندراو وەن، بەڵام هەرگیز ڕێگەیان پێنادەین."

لە کۆتاییدا ئەردۆغان رەخنەی لە بێدەنگیی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی گرت و رایگەیاند، ناتانیاهۆ هەمان ئەو کارانە دەکات، هیتلەر دەیکرد و جیهانیش تەنیا بینەرە، لە کاتێکدا بێدەنگی لە بەرامبەر هیتلەر بووە هۆی گیانلەدەستدانی 80 ملیۆن کەس.