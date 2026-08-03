سەرۆک بارزانی: جینۆسایدی ئێزیدییەکان درێژەپێدەری ئەو تاوانانەیە کە دژی گەلی کوردستان کراون
سەرۆک بارزانی لە پەیامێکیدا رایگەیاند؛ ئەو تاوانە نامرۆڤانەیەی تیرۆریستانی داعش دوازدە ساڵ پێش ئێستا بەرامبەر بە ئێزیدییەکان ئەنجامیان دا، بەهۆی ناسنامەی کوردی و رەسەنایەتی ئایینییانەوە بوو. لە ساڵیادی ئەم کارەساتەدا، سڵاو بۆ ئەو پێشمەرگە قارەمانانە دەنێردرێت کە ئەفسانەی داعشیان تێکشاند و داوا لە ئێزیدییەکان دەکەین بۆ مسۆگەرکردنی پاشەڕۆژێکی گەش، یەکڕیزیی خۆیان بپارێزن.
ئەمە دەقی پەیامەکە
بەناوی خودای مەزن و دلۆڤان
ئەو تاوانەی تیرۆریستانی داعش دوازدە ساڵ بەر لە ئێستا لە دژی خوشك و برا ئێزیدییەكانمان ئەنجامیان دا ئازارێكە بۆ تاهەتایە لە یادی كوردستانیاندا دەمێنێتەوە. ئێزیدییەكان بە هۆی كوردبوون و ڕەسەنایەتی و بیروباوەڕی ئایینیانەوە كەوتنە بەر شاڵاوی ڕق و ڕەفتاری نامرۆڤانەی تیرۆریستانی داعش و جینۆساید كران. ئەو تاوانەی لەسەر دەستی داعش لە دەڤەری شنگال ئەنجام درا درێژەكراوەی ئەو زنجیرە كارەسات و كۆمەڵكوژی و تاوانانە بوو كە بە درێژایی مێژوو دژی گەلی كوردستان ئەنجام دراون.
لە دوازدەهەمین ساڵیادی ئەو كارەساتەدا، سڵاو بۆ گیانی شەهیدان و قوربانیانی ئەو تاوانە، سڵاو بۆ دلێری و چاونەترسیی ئەو پێشمەرگە قارەمانانە كە لەسەر چیای شنگال مانەوە و ڕێگەیان نەدا دەستی تیرۆریستان بە چیای شنگال بگات، سڵاو بۆ وەفا و ئازایەتیی هەموو ئەو پێشمەرگە قارەمانانە كە بۆ شكاندنی ئابڵۆقەی چیای شنگال و ئازادكردنی شاری شنگال خوێنیان بەخشی و ئەفسانەی داعشیان تێكشكاند. هەروەها پڕ بە دڵ سوپاسگوزاریی خۆمان ئاڕاستەی هەموو تاکێکی سەربەرزی کوردستان دەکەین، کە وەک یەک جەستە هاوسۆز و هاوخەمی خوشک و برایانی ئێزیدی بوون، لەگەڵ ڕێز و سوپاسی زۆرمان بۆ هێزەکانی هاوپەیمانان کە ڕۆڵی دیاریان بینی لە یارمەتیدانی پێشمەرگە و پاشەکشەپێکردن و تێکشکاندنی تیرۆریستاندا.
لە یادی ئەو كارەساتەدا بۆ خوشك و برایانی ئێزیدی دووپاتی دەكەمەوە كە بە هەموو توانایەك پشتیوانی خواست و داواكارییەكانیانم. داواشیان لێ دەكەم لەپێناو مسۆگەركردنی دواڕۆژی گەش، لەناوخۆیاندا یەكڕیز بن و هیوایان بە پاشەڕۆژ هەبێت. بێگومان، ئەو دۆخە سەپێنراو و نائاساییەی لە شنگالدا هەیە، تا سەر نابێت و دەبێت خوشک و برا ئێزیدییەکانمان بە سەربەرزییەوە بگەڕێنەوە سەر زێدی باب و باپیرانیان و قەرەبووی زیان و ئازارەكانیان بكرێت.
هەزاران سڵاو لە گیانی پاكی شەهیدانی شنگال و هەموو شەهیدانی ڕێگەی ئازادیی كوردستان
مسعود بارزانی