YPG sınırdan çekiliyor

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Rojava’da bulunan YPG güçlerinin sınır hattından, ağır silahlarıyla çekilmeye başladığı bildirildi.

Fransız haber ajansı AFP’nin son dakika olarak duyurduğu haberde, “YPG güçlerinin Türkiye sınırından çekilmeye başladığı” bilgisi paylaşıldı.

Çekilmenin, ABD ve Türkiye arasında varılan anlaşma gereği yapıldığı bildirildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) geçtiğimiz günlerde, “DSG, 22 Ağustos’ta ABD Savunma Bakanı ile Türkiye Milli Savunma Bakanı arasında Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenlik üzerine gerçekleşen telefon görüşmesinden sonraki 24 saat içinde askeri siperlerini yıktı. Bu da DSG'nin güvenlik mekanizmasının uygulanmasına olan bağlılığını gösteriyor” açıklamasında bulunmuştu.

Açıklamada, siperlerin yıkıldığı bölgenin neresi olduğu ve DSG’nin kaç siperini kaldırdığı konusunda bilgi verilmemişti.

ABD ile Türkiye’nin güvenli bölgeyle ilgili anlaşmasının duyurulmasının ardından, sınırda iki ülkenin askeri yetkilileri faaliyetlere başlamıştı.