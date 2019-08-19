HÜDA PAR'dan 'kayyum' açıklaması

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Hür Dava Partisi (HÜDA PAR), Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine kayyum atanmasına ilişkin yazılı açıklama yayınladı.

HÜDA PAR tarafından Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine atanan kayyumlarla ilgili yapılan açıklamada, “Suç işlediği iddiasıyla görevinden uzaklaştırılan seçilmiş bir kişinin yerine geçici de olsa atama yapılması 'hukuki' değildir” denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye başkanlarının haklarındaki soruşturmalar nedeniyle re'sen görevlerinden uzaklaştırıldıkları, yerlerine ise o illerin valilerinin kayyum olarak atandıkları bildirildi.

Seçilmiş bir kişinin yerine bakanlık veya valilik tarafından geçici de olsa atama yapılması 'hukuki' değildir.

Merkezi idarenin yerel yönetimler üzerindeki vesayetinin kaldırılması veya en azından zayıflatılması beklenirken 2016 yılında 5395 sayılı Belediye Kanunu'nda yapılan değişiklik ile mevcut vesayet güçlendirilmiştir. Seçilmiş olmak hiç kimseye suç işleme imtiyazı vermez ancak suç işlediği iddiasıyla görevinden uzaklaştırılan seçilmiş bir kişinin yerine bakanlık veya valilik tarafından geçici de olsa atama yapılması 2016 yılında yapılan değişiklik ile 'kanuni' hale getirilmiş ise de 'hukuki' değildir.

Hukuka aykırı uygulamalarla çözüm aramak doğru değildir. Ancak olağanüstü durumlarda istisnai olarak başvurulabilecek bir uygulama olması gereken kayyum atama usulünün olağan dönemlerde de uygulanması hukuka ve siyaset kurumuna olan güveni daha da zedeleyecektir.”