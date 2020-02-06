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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rejim saldırganlığa devam ederse karşılık veririz" dedi.

Bakü'de gündemle ilgili açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, İdlib konusunda, "Sabrımızın bir sınırı var, sınırı aşılırsa durmayız" ifadesini kullandı.

Hedeflerinin Rusya olmadığını ifade eden Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Rusya'dan beklentimiz rejimin durdurulmasıdır. Bunu Rusya ile de görüşüyoruz. En son Sayın Cumhurbaşkanımız Putin'le bir görüşme gerçekleştirdi. Birlikte çalışma konusunda bir karar çıktı. Bir heyet oluşturuldu, daha sonra liderler bir araya gelecekler. Amacımız burada çatışmanın durdurulması. Bizim hedefimiz Rusya değil. Bize saldıran kimdir rejimdir. Gözlem noktalarımızı taciz eden rejim. Eğer saldırılara devam ederlerse biz kat ve kat cevap veririz. İnsani dramı durdurmak için ne yapmamız gerekiyorsa da yapmamız lazım."

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye takviye için gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, Suriye rejim askerleri tarafından yoğun topçu atışı ile saldırıda bulunulduğunu açıklamıştı.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de 7 asker ve 1 sivilin hayatını kaybettiği saldırıya Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yanıt verildiğini duyurarak, "76 rejim mensubu asker etkisiz hale getirildi" demişti.