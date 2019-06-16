‘Türkiye, Kürdistan Bölgesi’ne devlet gözüyle bakmalı’

K24 – DİYARBAKIR

Ortadoğu uzmanları Türkiye’nin, Kürdistan Bölgesi’ni bir devlet gibi görmesi gerektiğini savunuyor.

K24’e konuşan uzmanlar, Türkiye ile Kürdistan Bölgesi arasında gelişen yeni ilişkileri değerlendirdi.

Uzmanlar, Türkiye’nin artık Kürdistan Bölgesi’ne bir devlet gözüyle bakması gerektiğini savunarak, komşu ülkelerden daha fazla ilişkilerini bölge ile geliştirmesi gereğini belirtiyor.

Araştırmacı yazar Nevzat Bingöl, Türkiye’nin son 17 yıl içerisinde dış politikada iyi bir yol izlemediğini ve bundan Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerinin de olumsuz anlamda etkilendiğini söyledi.

Bingöl, Ankara yönetiminin yeni süreçte artık Erbil yönetimiyle iyi ilişkiler geliştirmesi gerektiğini ifade ederek, bunun Türkiye için iyi olacağını vurguladı.

Bingöl şunları söyledi: “Kürdistan Bölgesi önümüzdeki süreçte bağımsızlığını ilan edecek. Türkiye de uluslararası ilişkiler gibi düşünmeli ve bölgeye karşı dostane ilişkiler geliştirmeli. Kürdistan Bölgesi yönetimi tarihi bir tecrübeye sahip. Yeni yönetim diplomasi dilini iyi biliyor. Öyle umut diyorum ki yeni yönetim uluslararası toplumla iyi ilişkiler geliştirecektir. Türkiye de bunu iyi bilmeli buna göre ilişki geliştirmelidir.”

Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu da, Türkiye’nin Kürdistan Bölgesi olmaksızın Ortadoğu’da güçlü olmayacağını söyledi.

Sorunların sadece silah ve siyasetle çözülemeyeceğini vurgulayan Şeyhanlıoğlu, “Şimdi Türkiye ile Kürdistan Bölgesi arasında güzel adımlar atılıyor. Bölgede yeni bir hükümet kuruluyor. Türkiye’nin Kürtlerle olan ilişkilerin bölgeye huzur getirdiğini görmesi lazım” diye konuştu.

Geçtiğimiz hafta Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, Kürdistan Bölgesi Başkanı seçilen Neçirvan Barzani’nin yemin törenine katılmıştı.