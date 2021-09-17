Diyarbakır’da okullarda aşı kampanyası başladı

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 100 ekip, alışveriş merkezleri, park, kıraathane, hastane, şehrin giriş çıkış noktaları ile kırsal yerleşim yerlerinde aşılama çalışması yürütüyor.

Kentte eğitim öğretime devam eden öğrencilere yönelik de aşılama çalışması başlatan ekipler, gittikleri okulda kurdukları stantlarda Sağlık Bakanlığının aşılama takvimine göre sisteme tanımlanan ve ebeveynlerinin onayı olan 12 yaş üstündeki öğrencileri aşılıyor.

Aşılama çalışmaları hakkında K24’e konuşan Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, “Gençlerin toplum sağlığını korumadaki rolü önemli, fakat gençlerin aşılama oranı düşük. Bu kampanyayla oranı arttırmayı çalışıyoruz” dedi.

12-17 yaş arası öğrencilerin ailelerinin aşıları kabul etmeleri ve formu imzalamaları gerektiğini dile getiren Tekin, 18 yaş ve üzerindeki öğrencilerin kendi kararlarıyla aşı yaptırabileceğini söyledi.

Gençlerin aşı olması gerektiğini vurgulayan Tekin, doğru olmayan bilgilerle başkasına engel olunmaması gerektiğini ifade etti.

K24’e konuşan öğrenci Bilal Ateş, “Aşı olmalıyız. Aşının doğurmayı engellediğine dair pek çok yalan söz konusu. Bunlar yalan, aşı insan vücudunu koruyor ve Covid-19 aşısı yaptıracağız” dedi.

K24’e konuşan Amine Kurt da en başından beri aşı olmak istediğine dikkat çekerek, aşının faydaları konusunda ikna olduğunu söyledi.

Kurt, “Ailemizden aşı olmayıp hayatını kaybeden çok insan oldu. Tüm dozları yaptırmalıyız” şeklinde konuştu.

Bu arada edinilen bilgiye göre 6 Eylül’de okulların açılmasından bu yana Diyarbakır'da 59 öğretmen ve 142 öğrenci Covid-19’a yakalandı, bu nedenle 20 sınıfta eğitime ara verildi.

Uzmanlar, virüsün okullarda yayılmasının nedeninin öğrenci sayının çok olması ve aşılamanın az olması olduğunu belirtiyor.

Diyarbakır'da okullarda vaka sayısında artışların olmasının bir başka nedeni ise kentte 23 okulun çeşitli nedenlerle tadilatta veya kullanılmıyor olması. Bu okulların öğrencilerinin başka okullara nakledilmesi sınıfların daha da kalabalıklaşmasına sebep oluyor.