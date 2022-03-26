2. İstanbul Kürt Filmleri Festivalinde 28 film gösteriliyor

İSTANBUL (K24)

Mezopotamya Sinema Kolektifi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “İstanbul Kürt Film Festivali”, üç yıl aradan sonra yeniden salonlara döndü.

Yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ara verilen İstanbul Kürt Film Festivali, 24-29 Mart günleri arasında düzenleniyor.

Festivalde, kadın, doğa, yaşam ve insan hakları temalı 28 film yer alıyor.

10 kişilik seçici kurul tarafından belirlenen 28 film, uzun metraj, belgesel film ve kısa film olmak üzere üç kategoriye ayrıldı.

Festivale toplam 80 film başvurmuştu.

Program kapsamında film gösterimlerinin yanında konser ve çeşitli forumlar da düzenleniyor.

Beyoğlu’nda bulunan Cinemajestik Sineması’ndaki gösterimlere, filmlerin yönetmenleri de katılıyor. Filmler Türkçe ve Kürtçe altyazılı olarak gösteriliyor.

Önceki gün başlayan festivalin açılış filmi, Amasi Martirosyan’ın 1933’te çektiği “Kurdên Êzidî” oldu.

K24’e konuşan İstanbul Kürt Film Festivali Komitesi üyesi Hazal Gültekin, “Daha önce düzenlediğimiz festivalde şunu fark ettik: Halkımız, hikayelerini sinema salonlarında izlemek ve tartışmak istiyor” dedi.

K24’e konuşan Süleymaniye Uluslararası Film Festivali Koordinatörü Mihriban Rüzgar, Doğu Kürdistan’dan (Rojhilat) iki ve Kürdistan Bölgesi’nden de iki filminin bulunduğunu kaydederek, bu festivalde “Şiwênpence” adlı filminin gösterileceğini söyledi.

Film festivallerinin Kürt kültürüne büyük bir etkisi olduğunu dile getiren Rüzgar, “Sinemanın gücü söylemlerden ve yazılardan daha çoktur. Görünen o ki bunun insanlar üzerindeki etkisi giderek artıyor. Bu tür festivallerin devam etmesini umuyorum” diye konuştu.

Ayrıca 28 filmin gösterileceği festivalin açılış gecesine izleyicilerin yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar da katılımcılar arasındaydı.

BULDAN: BU ZAMANDA ÇOK ÖNEMLİ BİR FESTİVAL

Festivalle ilgili K24’e konuşan Pervin Buldan, “Kürtler ve Kürt dili üzerindeki baskıların arttığı bu dönemde Kürt film festivalleri çok önemlidir ve buna ihtiyaç da var. Festivaller sayesinde kültürü, tarihi, umudu ve Kürtlerin çektikleri acıları izlememiz kıymetlidir” ifadelerini kullandı.

Buldan, “Festivale emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

SANCAR: SİNEMA ÇOK ÖNEMLİ BİR ALAN

K24’e konuşan Mithat Sancar da festivalin öneminden söz ederek, şunları kaydetti:

“Kürt kültürünü ve dilini zayıflatmaya çalışan politikaların arttığı bu dönemde böylesi festivallerin düzenlenmesi çok değerlidir ve buna büyük önem veriyoruz. Bu festival, sıkı bir çalışmanın ve geçmişe karşı mücadelenin bir simgesidir. Kürt kültürü direnişle gelişecektir.”

Sinemanın çok önemli bir alan olduğunu vurgulayan Sancar, “Kürt kültürü, tarihi ve yaşamı üzerine çalışan, Kürtlerin yaşadıklarını sinema aracılığıyla duyuran pek çok genç sinemacı var. Herkesi film festivalini sahiplenmeye çağırıyorum” dedi.