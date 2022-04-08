Teknoloji

Kur'an-ı Kerim ve İncil Zazakiye çevrildi

Kur'an-ı Kerim ve İncil'i Kürtçenin Zazaki lehçesine çeviren yazar ve dil bilimci Roşan Lezgin, aynı zamanda Zazaki için mobil uygulamayı da hayata geçirdi.
author_image Mahir Yüksel
kürdistan Kürtçe Zazaki Kuran-ı Kerim İncil Mobil uygulama

DİYARBAKIR (K24)

Kürt yazar, çevirmen ve dilbilimci Roşan Lezgin, Kur'an-ı Kerim ve İncil'i Kürtçenin Zazaki lehçesine çevirdi.

Roşan Lezgin aynı zamanda Zazaki metni daha anlaşılır bir hale getirerek ve ses kaydı ekleyerek mobil uygulamayı da hayata geçirdi.

K24’e konuşan Lezgin, mobil uygulama sayesinde isteyenlerin Kur'an-ı Kerim’i Zazaki olarak okuyabileceğini ve dinleyebileceğini kaydetti.

Zazakinin kaybolma riskiyle karşı karşıya olduğunu kaydeden Lezgin, bu tür çalışmaların dilin varlığı ve korunması için önemli olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Batman’dan birkaç genç geldi ve Kürtçe Kur’an uygulaması hazırlamak istediklerini belirterek, bu konuda Zazaki bir çalışmanın olup olmadığını sordular. Ben de halihazırda bir çalışmanın olmadığını ancak böyle bir niyetimin olduğunu onlara söyledim ve 2 yıl önce bir çalışmaya başladığımı aktardım.”

Çeviri sürecinde anlatım diline çok önem verdiğini ve açık, anlaşılır bir üslupla uygulamayı hazırladığını dile getiren Lezgin, bunun ulusal bir çaba olduğunu söyledi.

Önemli olanın Kur'an-ı Kerim'in sesli olarak dinlenmesi olduğunu da söyleyen Roşan Lezgin, “Milletimiz için çok önemli bir çalışma” dedi.

"Qurana Kurdî" adlı mobil uygulaması ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Roşan Lezgin
Roşan Lezgin

 

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