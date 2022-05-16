30 yılda hazırlanan Zazaki sözlük çıktı: 37 bine yakın kelime bulunuyor

İSTANBUL (K24)

Geçtiğimiz yıl coronavirüsten yaşamını yitiren eğitimci yazar Şaban Şenateş’in uzun yıllar üzerinde çalıştığı “Ferhengê Zazakî” isimli Zazaki sözlüğü çıktı.

Kürtçenin Zazaki lehçesi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan eğitimci-yazar Şaban Şenateş geçtiğimiz yılın Ağustos ayında yakalandığı coronavirüs nedeniyle vefat etmişti.

Şenateş, yaklaşık 30 yıl boyunca Zazaki sözlüğü üzerine çalışmıştı.

Yaklaşık 2 bin 500 sayfa olan sözlük, Zazaki - Zazaki ve Türkçe açıklamalı olarak yayımlandı.

Şenateş’in vefatından sonra sözlüğün editörlüğünü Mardin Artuklu Üniversitesi Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden Doç. Dr. Ahmet Kırkan yaptı, yazar Ömer Faruk Çetinkaplan da sözlüğü yayına hazırladı.

K24’e konuşan Doç. Dr. Ahmet Kırkan sözlük hakkında şunları söyledi:

“Bu ebatta Zazaki olarak ilk defa böyle bir sözlük yayınlandı. Şaban Hoca sözlüğü bitirmişti biz de editörlüğünü yaptık, yayına hazırladık. Bu ebatta 36 bin 800’den fazla kelime ve 2 bin 500’e yakın sayfalık Zazaki bir sözlük ilk defa çıkmış oldu. Şaban Hoca’nın ifadesiyle 30 yıla yakın üzerine çalıştı. Hoca başta Siverek, Çermik, Gerger, Çüngüş olmak üzere imkan dahilinde Zazaların yaşadığı diğer bölgelere gidip insanlarla görüşerek değerlendirme yaparak halktan aldığı sözlü kaynakları da topladı. Bu sadece yerel bir sözlük değil, farklı mıntıkalardan, farklı telaffuz ve söyleyişler de sözlükte yer alıyor. Şaban Hoca sadece bir alan veya bir bölgeye mahsus bir sözlük hazırlamadı. Bu sözlük çok geniş kapsamlıdır. Diyebilirim ki şimdiye kadar yayımlanan en kapsamlı, en hacimli Zazaki sözlüktür bu. Ayrıca kaynak için kitapları da tarıyordu.”