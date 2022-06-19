Süleymaniye'de çok sayıda kolera vakası tespit edildi

ERBİL (K24)

Süleymaniye Sağlık Müdürü Dr. Sebah Hewrami düzenlediği basın toplantısında Süleymaniye'de 56 kolera vakasının tespit edildiğini, 10 vakanın Bağdat’taki laboratuvar yapılan incelemede kesinlik kazandığını söyledi.

Dr. Hewrami, Irak Sağlık Bakanlığı’nın kendilerinden acil durum ilan etmelerini istediğini, Süleymaniye Valisi başkanlığında bir komisyonun kurulacağını açıkladı.

Kolera salgınının coronavirüs salgınından farklı olduğunu kaydeden Hewrami, “Kolera bilinen bir hastalıktır, tedavisi de bilinmektedir ancak vatandaşlar yine de dikkatli olmalı” dedi.

Dr. Hewrami sözlerini şöyle sürdürdü:

“Koleraya yakalanan vatandaşlar çok dikkatli olmazlarsa böbreklerini kaybedip ölüm riskiyle karşı karşıya kalabilirler. Tedavi görmeleri halinde birkaç saat içinde hayati tehlikeyi atlatırlar. Vatandaşlar temiz olduğuna emin olmadıkları suyu içmemeli ve kullanmamalı. Tüm sağlık tedbirlerini aldık, kolera salgınını en kısa zamanda kontrol altına almaya çalışıyoruz. Bunun için de vatandaşların bize yardımcı olması gerekiyor.”

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Süleymaniye Valisi Heval Ebubekir, kentte acil durum ilan edildiğini bildirdi.

Basın toplantısında konuşan Vali Heval Ebubekir, “Bu durum burada ortaya çıktı ve kamu sağlığı risk altında” dedi.