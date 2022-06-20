Kolera salgınıyla mücadele için Süleymaniye’ye 800 milyon dinar bütçe

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanı Saman Berzinci, bugün Süleymaniye'de düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Mesrur Barzani'nin kolera salgınıyla mücadele için acil durum bütçesi olarak Süleymaniye’ye 800 milyon dinar bütçe ayrılması talimatı verdiğini söyledi.

Başbakan dün yaptığı açıklamada Erbil ve Süleymaniye'de koleranın yayılmasından endişe duyduğunu ve gerekli önlemleri almak için Sağlık Bakanı ile temas halinde olduğunu belirtmişti.

Başbakan, Bakan Berzinci ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde vatandaşların sağlığı için hükümet olarak her türlü desteği sunmaya hazır olduğunu vurgulamıştı.

SON 24 SAATTE 635 KİŞİ HASTANELERE KALDIRILDI

Süleymaniye Sağlık Genel Müdürü Dr. Sebah Hewrami bugün yaptığı açıklamada, son 24 saatte 635 kişinin ishal ve kusma şikayetiyle kentteki hastanelere kaldırıldığını söyledi.

Hawrami, hastalarının çoğunun durumu iyi olduğu, tedavilerinden sonra hastaları evlerine gönderdiklerini kaydetti.

Hewrami dün kentte 56 kolera vakasının tespit edildiğini, 10 vakanın Bağdat’taki laboratuvar yapılan incelemede kesinlik kazandığını açıklamıştı.

Süleymaniye Valisi Heval Ebubekir, kentte acil durum ilan edildiğini bildirmişti.