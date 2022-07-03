Yaşam

Akaryakıt zamları nedeniyle tarlasını traktör yerine atla sürüyor

Diyarbakır'da bir çiftçi, akaryakıta gelen zam nedeniyle traktör yerine, tarlasını atla sürüyor.
author_image Mahir Yüksel
kurdistan24.net
kürdistan Diyarbakır çiftçi zam mazot

DİYARBAKIR (K24)

Türkiye'de akaryakıta aralıksız gelen zamlar, tarım sektörü başta olmak üzere hayatın her alanını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Diyarbakır’da Cuma Büyükkılıç adlı çiftçi, akaryakıt zamları nedeniyle traktörünü kapının önünde bekletip, tarlasını atıyla sürüyor.

K24’e konuşan çiftçi Cuma Büyükkılıç, daha önce arazisini traktörle sürdüğünü ancak akaryakıt fiyatılarının kendisini bu yönteme başvurmaya zorladığını söyledi:

"Mazot fiyatı çok yüksek olduğu için artık traktörü çalıştıramıyorum, kapının önüne bıraktım ve atımla tarlayı sürüyorum. Her şey pahalı. Eskisi gibi traktörle devam edemem, yoksa zarar edeceğim."

67 yaşındaki çiftçi, hayatı boyunca çiftçilikle uğraştığını, eskiden daha iyi hasat aldıklarını ancak artık yaşlandığını ve devamlı çalışacak gücünün kalmadığını söylüyor.

Büyükkılıç, bu durumun atı için de zor ve zahmetli olduğunu ifade ederek, “Atla tarlayı sürdüğüm için atın da ihtiyaçlarının karşılanması, iyi beslenmesi gerekiyor” dedi.

Büyükkılıç, bu yıl patlıcan ektiğini, ondan da iyi bir gelir elde etmediğini belirtti.

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