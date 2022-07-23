Bu köyde kimse sigara içmiyor, sigara içilmesine de izin verilmiyor

AKRE (K24)

Akre’nin Dirînşêxe köyünde sigara içmeme geleneği geçmişten geliyor. Köy sakinleri, atalarının da hiçbir zaman sigara içmediğini, kendilerinin de bu kültürü devam ettirdiğini söylüyor.

K24’e konuşan bir köy sakini, “Sigara içme meselesi… Atalarımız, dedelerimiz sigara içmemiştir. Bizlerde aynı şekilde. Çocuklarımız da içmeyecek dedik. Yani birine baskı yapıyoruz değil, bu bir adet haline gelmiştir. Sigara içmek yasaklanmıştır. Yani sigara içerseniz, köyde bir kabahat işlemişsiniz gibi görülüyor” diyor.

Bu köyde sadece köy sakinleri için değil, misafirler için de sigara içmek yasak.

Bir başka köy sakini, “Köyümüze bir misafir geldiğinde ona sigara içme diyoruz. Bilenler zaten içmiyor, bilmeyenlere de biz söylüyoruz ve köyden çıkmadan sigara içmiyor” diye belirtiyor.

Dirînşêxe köyü Akre ilçe merkezine yakın olmasına ve günlük olarak alışverişleri olmasına rağmen köyün gençleri sigara içmeye meyletmiyor.

Gençlerden biri, “Atalarımız, dedelerimiz hiçbir sigara içmemiştir. Bu bir kültüre dönüşmüştür. Bizler de aynısını yapıyoruz. Biri gözümüzün önünde içse, canımız çekse dahi onların hatırı ve köyün adının kirlenmemesi için sigara içmiyoruz” diyor.

Bu köyde sadece bir bakkal var. Bakkalda sigara ve tütün mamulleri satılmıyor.

Köy sokaklarını dolaştığınızda yerde bir izmarit daha görmeniz mümkün değil çünkü köye misafirliğe gelenler de bu kültüre ayak uyduruyor.