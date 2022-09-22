LKFF yarın izleyicisiyle buluşuyor: Kürt sineması büyük ekranlarda olmalı

ERBİL (K24)

Kürt sinemasının önemli organizasyonlarından Londra Kürt Film Festivali (LKFF), Covid-19 pandemisi nedeniyle seyircisiyle yüz yüze buluşamıyordu.

Son iki yıldır çevrimiçi gerçekleşen LKFF, 2018’den bu yana ilk kez yüz yüze düzenlenecek.

Yarın gerçekleşecek 13’üncü LKFF’de 15 uzun metrajlı, 16 kısa metrajlı film yer alacak. Etkinlikte belgesel gösterimleri ile paneller de olacak.

23-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek festivalin yarın galası yapılacak ve 450 kişinin açılışa katılması bekleniyor.

Londra Kürt Film Festivali’nin çalışmaları, önemi, Kürt sinema endüstrisi ve organizasyonun bu yılki temasıyla ilgili K24’ün sorularını yanıtlayan LKFF Direktörü Ferhan Stêrk, geçtiğimiz iki yılda pandeminin etkisiyle çevrimiçi filmleri seyirciyle buluşturmanın deneyimini yaşadıklarını söyledi.

LKFF’nin Londra başta olmak üzere diasporadaki Kürtlerin kültürel ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir yere sahip olduğunu kaydeden Stêrk, Kürt toplumunun sinema ihtiyacının bir şekilde giderilmeye çalışıldığını belirtti.

2000’lerle birlikte yeni Kürt sinemasının önemli bir dönüşüm yaşadığını ve uluslararası arenada görünür olmaya başladığını anımsatan Stêrk, özellikle Doğu Kürdistanlı yönetmen Bahman Ghobadi’nin “Demên Hespên Serxweş” (Sarhoş Atlar Zamanı) adlı filminin Cannes Film Festivali’nde aldığı ödüllerin ardından yabancı sinemacıların yönünü Kürtlere ve Kürt sinemasına çevirdiğine dikkat çekti.

KÜRT SİNEMASININ SÜREKLİ GELİŞİMİ

Kürt sinemasının 1965’ler, ‘90’lar ve nihayetinde 2000’lerde önemli dönüm noktalarından geçtiğini, Doğu Kürdistan ile Güney Kürdistan’da iyi filmlerin çekildiğini dile getiren LKFF Direktörü, “2022’ye kadar Kürt sineması bu gelenek üzerinden sürekli bir inşa ve gelişim seyri izledi. Bunun sürekli gelişeceğinden eminim. Her yıl üretilen filmler hem sayısal hem de nitelik olarak Kürt sinemasına çok ciddi katkılar sunuyor” ifadelerini kullandı.

Kürt sinemasının toplumsal yönüne dikkat çeken Stêrk, yönetmenlerin ve yapımcıların Kürt sinemasını Kürt toplumuyla birleştirmeye çalıştığını, bunun da toplumun duygusal ve düşünsel depresyonuna cevap olacak bir duruş olduğunu kaydetti.

Diğer yandan Kürt sinemasının gerçekçi yönünü “umut verici” olarak tanımlayan Stêrk’e göre Netflix gibi popüler platformlarda çeşitli filmler yer alsa da Kürt sinemacılar bağımsız ve toplumcu çizgide üretmeye devam edecek.

DİJİTAL SİNEMAYLA TEMAS

2020 ve 2021 LKFF’si çevrimiçi yapılmıştı.

Çevrimiçi filmlerle izleyiciye ulaşmanın test edici bir özelliği olduğunu ve bunu önemli bulduğunu söyleyen Stêrk, pandemi döneminde evlerine kapanan Kürt sineması izleyicisine ulaşmanın yeni bir fırsat doğurduğunu ifade etti.

Stêrk, pandemi döneminde dijital sinemayı keşfettiklerini, YouTube ve internet siteleri üzerinden filmleri canlı verdiklerini, panelleri çevrimiçi yaptıklarını ve bu sayede büyük bir skalaya ulaştıklarını vurguladı. LKFF Direktörüne göre geçen yılki ilginin ardından çok büyük bir özgüven ve yoğunlaşma yaşandı.

Ayrıca son festivalde, LKFF’nin 20. yılına özel Kürt sinemasının en iyi 100 filmi izleyicisiyle bir araya gelmişti.

LKFF’nin çevrimiçi film mecrasının önemini kavradığını ve yeni kuşak Kürt sinema izleyicisinin ihtiyaçlarını fark ettiğini belirten Ferhan Stêrk, bunun altyapısı için de çalışmalarının devam ettiğini duyurdu: “Kürt sinema izleyicisinin ulaşabileceği bir platform için hazırlıklara başladık. Gerçekten ciddi bir kaynak isteyen çalışma olacak. Yakın zamanda bilgilendirme yapacağız.”

13. FESTİVAL

Pandemi koşullarının ardından bu yıl izleyicileriyle buluşacakları için heyecan duyduklarını söyleyen Ferhan Stêrk, “Londra’da yaşayan Kürdistanlı ve Kürt olmayan toplumların Kürt sinemasını izleme/takip etme geleneği vardı. Bu etkinlikle birlikte bunun devam etmesini umuyoruz. Çünkü insanlar Kürt sinemasını büyük ekranlarda görmek istiyor. Açıkçası biz de onun heyecanını yaşıyoruz. Onun mutluluğu daha farklı oluyor” diye konuştu.

WORKSHOP VE PANELLER

Festivalde iki panel ve bir workshop da yapılacağını belirten Stêrk, “Panellerden biri Kürdistan sinema tarihinin geçmişi, geleceği ve şu anki zorlukları üzerine olacak. 24’ünde gerçekleşecek. İkinci panel ise ‘Hayatı Yeniden Kazanmak’ başlığıyla kadın panelistlerin Kürt sinemasını kadın gözüyle değerlendirecekleri bir etkinlik olacak. Bu da 28’inde gerçekleşecek” şeklinde konuştu.

Festivalde her filmin ardından soru-cevap şeklinde buluşmalar olacak.

Kürt sinema izleyicisinin LKFF’yi nasıl değerlendirdiği sorusunu da yanıtlayan Ferhan Stêrk, şöyle devam etti:

“Bu gerçekten bizim de merak ettiğimiz bir soru. Ancak şunu söylemem gerekir: Sinemanın eleştirel dili, kimliği ve karakteri çok önemli. Sinemayla ilgilenen tüm organizasyonların da farkında olduğu bir durum. Eleştiri ve kritik devam etmezse bunun gelişmesi mümkün değil. Bence Kürt sineması ve filmleri eleştirilmeli. Kürt sinemasıyla ilgilenen organizasyonlar da eleştirilmeli. İzleyicilerimizin sağlıklı ve yapıcı eleştirilerini bekliyoruz.”