Kerkük- Hemorajik ateşten bir can kaybı daha

7 saat önce

Kerkük’te kasaplık yapan bir kişi yakalandığı Hemorajik ateş virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Kerkük Sağlık Müdürlüğünden bir kaynağın K24’e verdiği demece göre Kerkük’te kasaplık yapan bir kişi yakalandığı Hemorajik ateş virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.

Bilgilerde 52 yaşındaki adamın Hemorajik ateş dolayısıyla uzun süredir hastanede tedavi gördüğü aktarıldı.

Bu, Kerkük'te 10 günden kısa bir süre içinde görülen Hemorajik ateş virüsünden kaynaklanan 3’üncü can kaybı.