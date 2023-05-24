Sunflower Film Festivali’nde Kürt filmleri geçidi

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“Kültür, Barış ve Doğa” sloganıyla bu yıl ilk kez düzenlenen festival, Kürt yönetmen Mojgan Kawisi’nin “Hiwa” (Umut) filmiyle start aldı. Kürtçe bir kısa film olan “Hiwa”nın gösterimi İngilizce altyazılı olarak yapıldı. 15 dakika uzunluğundaki film, Kürt dilinin yok olma endişesini taşıyan bir Kürtçe öğretmeninin hayatını konu alıyor.

Festivalde gösterimi yapılacak olan bir diğer film de “Balora”. Film ismini, Kürt kadınları tarafından söylenen eski bir Kürtçe şarkı makamı olan Balora’dan alıyor. Filmin yönetmenliğini Abdolghader Khaledi yaptı.

Festival direktörü Resul Khorram yaptığı açıklamada, “Festivalde 20 kısa ve uzun metrajlı Kürtçe, Farsça, Arapça, Türkçe, İngilizce ve İsveççe film gösterilecek. Ayrıca sinema eleştirilerinin yapılacağı bir dizi panel de gerçekleştirilecek. Festival her yıl Helena Toplum Müzesi’nin desteğiyle düzenlenecek” dedi.

23-24 Mayıs tarihleri arasında devam edecek olan festivalde gösterimi yapılacak diğer filmler ve yönetmenlerinin isimleri şöyle:

-Hengaw Binên (Adım Atın) – Mazin Şerbeyani/Aryan Salih

-Zagros’un 7 Senfonisi – Perwiz Rustemi

-Nerm Wek Kanza (Maden Gibi Yumuşak) – Seywan Sediyan

-Beşinci Nergis – Serkewt Nikdl

-Mirkut – Sedat Kıran