Süleymaniye’de 11 bin 500 yıllık tarihi bir yapı bulundu

SÜLEYMANİYE (K24)

K24’e konuşan Süleymaniye Valisi Heval Ebubekir, İngiltere’de bulunan Reading Üniversitesi’nden bir arkeoloji ekibinin Süleymaniye Tarihi Eser Müdürlüğü’yle birlikte bölgede 11 bin 500 yıllık geçmişle tarihlenen bir yapıya ait kalıntılar bulduğunu söyledi.

Kalıntılar, Rezan Nehri yakınlarında Zerzêw ve Qizqapan mağaralarının karşısında bulunuyor.

Heval Ebubekir, Kürdistan tamamının bu tür tarihi yapılarla olduğunu ve Kürdistan’ın insanlığın beşiği olduğunu ifade etti.

Vali Ebubekir, “Bu kalıntılar, bizim medeniyet ve insanlık tarihinin asli bir parçası olduğumuzu gösteriyor” diye konuştu.