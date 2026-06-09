Irak’ta Hemorajik ateş alarmı: 9 can kaybı, 145 vaka

6 saat önce

Irak Sağlık Bakanlığı, Hemorajik ateş vakalarına ilişkin yeni bilançoyu açıklayarak, yıl başından bu yana laboratuvar ortamında doğrulanmış vaka sayısının 145’e yükseldiğini, 9 kişinin ise hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedr, yaptığı açıklamada, bakanlığa bağlı tıbbi gözetim ekiplerinin tüm vilayetlerdeki epidemiyolojik durumu günlük olarak yakından takip ettiğini belirtti.

Vilayetlere Göre Vaka ve Can Kaybı Dağılımı

Bakanlığın paylaştığı verilere göre virüsün vilayetlere göre dağılımı şu şekildedir:

Zikar: 74 vaka, 6 can kaybı

Müsenna: 18 vaka

Misan: 9 vaka

Diyala: 8 vaka, 1 can kaybı

Babil: 7 vaka, 1 can kaybı

Basra: 6 vaka, 1 can kaybı

Diğer Vilayetler: Bağdat, Musul, Kerbela, Kerkük, Selahaddin, Anbar, Divaniye ve Necef'te ise can kaybı yaşanmazken, vaka sayılarının 1 ila 3 arasında değiştiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığından Korunma Tedbirleri Çağrısı

Bakanlık, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla vatandaşlara şu koruyucu önlemlere uyma çağrısında bulundu:

1- Etlerin yalnızca sağlık ruhsatı bulunan resmi mezbahalardan satın alınması.

2- Mahalle aralarında kaçak ve denetimsiz hayvan otlatılması ile kesiminin engellenmesi.

3- Hayvanlarla, etle veya hayvansal atıklarla temas ederken eldiven ve koruyucu kıyafet kullanılması.

4- Etlerin yüksek sıcaklıkta ve tam anlamıyla pişirilerek tüketilmesi.

Belirtiler ve Erken Tanının Önemi

Hemorajik ateş semptomlarına değinen Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, hastalığın ilk aşamada yüksek ateş, baş ağrısı, vücudun çeşitli bölgelerinde ağrı ve halsizlik ile başladığını belirtti.

Sözcü, hastalığın ilerleyen safhalarda cilt altında veya vücut boşluklarında kanamalara yol açabileceğine dikkat çekerek, sağlık merkezlerine erken başvurmanın tedavi başarısında hayati önem taşıdığını vurguladı.

Son olarak Sağlık Bakanlığı, kendi görevlerinin hastalığı teşhis etmek ve tedavi sunmak olduğunu hatırlatarak, hastalığı yayan "kene" türleriyle mücadele edilmesi ve rastgele hayvan kesimlerinin yasaklanması sorumluluğunun Tarım Bakanlığı, güvenlik güçleri ve belediyelerde olduğunu belirtti.