Irak'ta zehir taciri 29 kilogram esrarla yakalandı

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Irak İçişleri Bakanlığı, düzenlenen kapsamlı bir operasyonla "tehlikeli" bir uyuşturucu kaçakçısı 29 kilogram esrarla birlikte yakalandığını duyurdu.

Bakanlık tarafından, bugün (29 Haziran 2026 Pazartesi), yapılan resmi açıklamada, uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin, uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştiren bir şebeke elebaşını takibe aldığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, yakalanan şahsın güvenlik güçlerine yakalanmamak için sürekli olarak kaçakçılık yöntemlerini değiştiren, oldukça "tehlikeli" bir profil olduğu vurgulandı. Teknik takip ve hassas istihbarat verileri doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda, modern teknolojik imkanlar kullanıldı. Şüpheli, yeni bir uyuşturucu sevkiyatını teslim almak üzere harekete geçtiği sırada düzenlenen baskınla yakalandı. Operasyon sonucunda 29 kilogram esrar ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Genel Müdürlüğü, toplum güvenliğini ve vatandaşların sağlığını korumak amacıyla uyuşturucu ağlarını deşifre etme ve uyuşturucu kaynaklarını kurutma operasyonlarının kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Öte yandan, Uyuşturucu Madde İmha Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve Adli Tıp Kurumu ile koordineli bir çalışma yürütüldüğü kaydedildi. Bu kapsamda, düzenlenen çeşitli operasyonlarda ele geçirilen 239 kilogramdan fazla uyuşturucu maddenin, yasal prosedürler çerçevesinde imha edildiği bilgisi paylaşıldı.