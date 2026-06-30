Amedi turizmde "Bermuda Üçgeni" olmaya hazırlanıyor: Tarih, doğa ve inanç bir arada

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Kürdistan Bölgesi’nin kadim şehri Amedi, artık sadece Solav Şelalesi ve eşsiz doğasıyla değil; binlerce yıllık tarihi ve birlikte yaşam kültürüyle turistleri cezbeden bir "çekim merkezi" haline geliyor.

Geçmişte daha çok yaz aylarında serin havası ve sonbahardaki eşsiz doğa manzaralarıyla bilinen Amedi, artıkdoğa, tarih ve inancın birleştiği bir "turizm üçgeni" inşa ederek ziyaretçilerini tarih yolculuğuna çıkarmayı hedefliyor.

Yüzlerce yıldır Müslüman, Hristiyan ve Yahudi toplumlarının barış içinde yaşadığı Amedi, bu kültürel çeşitliliğin izlerini taşıyan onlarca kutsal mekana ev sahipliği yapıyor. Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Fransa Hükümetinin iş birliğiyle bölgedeki tarihi yapıları restore ediyor. Restorasyon kapsamındaki yapılar arasında şunlar yer alıyor:

Amedi Camii Minaresi ve Kalesi, Keldani Kilisesi, Kadim Yahudi Sinagogu, Pirmezban Mezarlığı, Qubehan Medresesi

Duhok Arkeoloji Müdürü Bêkes Birifkani, Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, "Amacımız, arkeolojik alanları genel olarak turizme kazandırmaktır. Amedi'deki barış içinde bir arada yaşam kültürünü dünyaya tanıtmak. Ayrıca, bu muazzam medeniyeti turistlerin gözüyle görmesini sağlamak istiyoruz." dedi.

Bêkes Birifkani’nin "Qubehan Üniversitesi" olarak adlandırdığı tarihi Qubehan Medresesi, bölgedeki restorasyon çalışmalarının merkezinde yer alıyor. Yağışlar nedeniyle çalışmaları bir süre aksayan projenin, bu yılın kasım ayı başında tamamlanması planlanıyor.

Döneminin "üniversitesi" olarak kabul edilen Qubehan Medresesi'ne İran, Türkiye ve Arap ülkelerinden öğrenciler geliyordu. Burada sadece İslam ilimleri değil; astronomi, tıp, felsefe ve dilbilimi gibi fen ve sosyal bilimler de okutuluyordu. Bir zamanlar binlerce nadir el yazmasına ev sahipliği yapan bu bilim merkezi, tarih boyunca yaşanan savaşlarda büyük zarar görse de bugün hala ihtişamını koruyor.

Amedi ve Qubehan, Kürdistan Bölgesi’nin genelindeki zengin kültürel mozaiğin sadece bir parçası. Kürdistan Bölgesi Hükümetinin verilerine göre Kürdistan, inanç turizmi için devasa bir potansiyele sahip:

İbadethaneler: Bölgede 6224 cami ve 14 farklı Hristiyan grubuna ait 273 kilise ve manastır bulunuyor. 2005 yılından bu yana 20 yeni kilise inşa edilirken, eski kiliselerin yüzde 70’i restore edildi.

Ezidi Mirası: Toplam 325 tescilli inanç merkezi bulunuyor (183 türbe ve 142 tarihi mekan). Kutsal Laleş Tapınağı, yılda yaklaşık 200 bin ziyaretçi ağırlıyor.

Duhok’un 70 kilometre kuzeydoğusunda, bir dağ zirvesine kurulu olan ve coğrafi yapısı nedeniyle genişleyemeyen 1500 haneli tarihi Amedi ilçesi, bu yeni projelerle birlikte dünya turizm haritasında çok daha görünür olmayı hedefliyor.