Politika

Afganistan'da şiddetli depremler!

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Deprem
Deprem
dünya Afganistan deprem

HABER MERKEZİ

Afganistan'ın batısında İran sınırına yakın Herat vilayetinde peş peşe meydana gelen depremlerin 5,5 ve 6,2 şiddetinde olduğu belirtildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre Herat'ta yerel saatle 11.00 civarında 8 dakika arayla 5,5 ve 6,2 büyüklüğünde iki depremin meydana geldi.

Açıklamada, 5,5 ve 6,2 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssünün Herat'ın Zinda Can ilçesi merkezinden sırasıyla 29 ve 35 kilometre uzaklıkta olduğu vurgulandı.

İran'ın Afganistan sınırına yakın bölgelerinde hissedilen sarsıntıların yerin 11,4 ve 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Bu bölgelerde farklı yoğunluklarda onlarca artçı sarsıntı daha hissedilirken, vatandaşların tedirginlik içinde evlerini terk ettiği görülüyor.

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