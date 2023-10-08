Mısırlı polisten İsrailli turistlere saldırı: 3 ölü

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Mısır’ın İskenderiye kentinin Menşiyye bölgesinde Mısırlı bir polis tarafından açılan ateş sonucu iki İsrailli turist ile bir Mısırlının hayatını kaybettiği belirtildi.

Mısır İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İskenderiye’de bir polis tarafından İsrailli turistlere açılan ateş sonucu iki İsrailli turist ve bir Mısırlı yaşamını yitirdi.

Ateş açan polisin gözaltına alınarak, hakkında soruşturma başlatıldığı da aktarıldı.

İsrailli yetkililerde, olaya ilişkin yaptıkları açıklamalarda, 2 vatandaşlarının öldürüldüğünü doğruladı.

Saldırı İsrail ile Hamas’ın askeri kanadı arasından gerilimin tırmandığı, 400'den fazla İsraillinin öldüğü, yüzlercesinin yaralandığı ve onlarcasının kaybolduğu bir dönemde gerçekleşti.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar, bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 313 kişinin hayatını kaybettiğini, 1990 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail basınında Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 350 İsraillinin öldüğü, ülke genelindeki yaralı sayısının 1864'e yükseldiği duyurulmuştu.